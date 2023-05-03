"Путин должен отдать приказ": эксперт объяснил, когда полностью прекратятся обстрелы Украины

Деоккупации временно захваченных территорий недостаточно для прекращения обстрелов, уверен Александр Мусиенко.

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Эксперт объяснил, когда полностью прекратятся обстрелы Украины / скриншот YouTube

Когда российские оккупанты выйдут из временно оккупированных Донецкой и Луганской области, то риск обстрелов Украины будет сохраняться постоянно, уверен руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

В интервью Главреду он отметил, что после деоккупации Путин или кто-либо другой должен подписать официальное распоряжение о прекращении режима "СВО" и отдать приказ всем войскам, которые были в ней задействованы, вернуться к местам постоянной дислокации.

"То есть не просто отвести оружие, а отвезти его за несколько сотен километров от территории Украины, чтобы уменьшить риски поражения хотя бы артиллерийским оружием. Пока этого не будет сделано, риски будут сохраняться. Более того, пока этого не будет, россияне могут так же подтягивать свою артиллерию и обстреливать юг Херсонщины и тому подобное. Поэтому, безусловно, в результате нашей победы мы должны достичь того состояния, при котором будут отданы соответствующим российским войскам приказы отходить", - пояснил эксперт.

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Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Также Мусиенко отметил, что наращивание наших артиллерийских возможностей и контрбатарейной борьбы даже после войны должно быть постоянным и системным.

"Мы должны быть готовы давать отпор, если они будут намерены нас когда-то обстрелять, без всяких сомнений", - подытожил эксперт.

Смотрите видео полного интервью Александра Мусиенко Главреду:

Контрнаступление ВСУ

Ранее американский телеканал СNN подчеркивал, что Москва недостаточно готова к украинскому контрнаступлению. Отмечалось, что долгожданное контрнаступление Украины кажется неизбежным, и то, как каждая из сторон готовится, очень красноречиво говорит о ее готовности. РФ сейчас находится на стадии "драки в баре перед закрытием".

Британское издание The Guardian отмечало, что контрнаступление Вооруженных сил Украины станет решающим испытанием для Украины. На успех Сил обороны Украины будут влиять факторы, которые от них не зависят, в частности – обеспечение боеприпасами и погодные условия.

Также ранее сообщалось, что армия Украины столкнулась с острым дефицитом боеприпасов, ситуация в определенной степени ограничивает возможности для проведения успешной контрнаступательной операции. Для успеха ВСУ на поле боя нужно больше боеприпасов. Чехия готова увеличить поставки боеприпасов и проведет работу с союзниками, чтобы найти возможность организовать дополнительное обеспечение из других источников, заявил чешский президент Петр Павел.

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