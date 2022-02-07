Путин готов захватить Киев: экс-министр обороны назвал вероятное направление удара РФ

В Украине оценили угрозу вторжения РФ / Facebook/mod.mil.rus

Для вторжения в Украину и оккупации ее территории РФ должна располагать 200 тысяч военных, которых пока нет на границах с Украиной, заявил бывший министр обороны Андрей Загороднюк.

В интервью британскому изданию The Guardian он назвал правдоподобной версию о том, что Россия планирует создать фейковое видео, на котором украинские военные нападают первыми, что станет предлогом для вторжения.

В своем интервью Загороднюк говорит, что он не верит в неизбежность российского вторжения. По его словам, пока намерения Кремля остаются неясными.

"Если Путин захватит Киев, будет полномасштабная война. Украинская армия будет сражаться. Будет большое сопротивление. Украина не собирается присоединится к России. Это понятно. Если, конечно, у Путина не свое понимание реальности. Будет кровь, санкции. Такая война в Европе сейчас никому не нужна", — говорит экс-министр обороны.

Он также напомнил о том, что под видом совместных учений РФ перебросила силы в Беларусь ближе к границам Украины. При этом возникает угроза для столицы Украины.

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"Россия увеличила численность своих войск в Беларуси. Они готовятся к потенциальному вторжению. Больше всего меня беспокоит Киев", — добавил Загороднюк.

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