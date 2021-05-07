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Путин готовит ловушку для Украины: политтехнолог из США раскрыл детали

7 мая 2021, 07:44
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Кремль применяет психологическое оружие, надеясь, что ошибки украинского правительства дадут РФ оправдание для нападения.

Путин
Путин не отказался от своих планов в отношении Украины / Reuters

Президент России Владимир Путин не отказывается от агрессивных планов в отношении Украины. Причем Кремль готовит многоуровневый подход, чтобы дестабилизировать и напасть на Украину.

Такое мнение озвучил известный американский политтехнолог-республиканец Дейн Уотерс, передает Апостроф. Эксперт уверен, что Россия не пойдет на снижение эскалации на Донбассе.

"Путин раздал 500 тыс. российских паспортов на оккупированном Донбассе и считает этих людей своими гражданами. Он ищет повод сказать, что украинское правительство как-то наносит "российским гражданам" вред, оскорбляет их - и таким образом найти аргументы для оправдания нападения (...) Я не верю, что отвод российских войск - это знак, что Путин уйдет. Он вернется - в той или иной форме, рано или поздно. Понимаете, это как с Крымом - никто не думал, что Путин захватит Крым, но он его забрал", - отметил политтехнолог.

При этом Уотерс считает, что тревожная ситуация наблюдается и в Черном море.

"Мне кажется, что это такой многоуровневый подход: они (россияне, - ред.) применяют психологическое оружие, надеясь, что ошибки украинского правительства дадут им оправдание для нападения. Экономически они наносят вред Украине, ограничивая доступ к портам, свободной торговле. И, конечно, есть "оппозиционные" партии в Украине, которые создают политический хаос и дестабилизируют ситуацию", - отметил Уотерс.

Читайте такжеРоссийский оппозиционер оценил, сможет ли РФ захватить УкраинуОн добавил, что Путин вмешивается во внутренние дела многих стран, в том числе Украины, Йемена, Сирии, чтобы показать, что он способен решать конфликты, даже если сам же их и создает, и устроить торг.

Как сообщал Главред, глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что Российская Федерация начала отвод войск от украинской границы. Впрочем, это происходит не везде. В частности, РФ начала частичный вывод войск с территории временно оккупированного Крыма. В то же время отвод войск от восточной границы в Воронежской области не наблюдается.

Тем временем New York Times писала, что на границах Украины до сих пор остаются примерно 80 тысяч российских военных. Это самая большая сила, которую Россия накопила там с момента оккупации Крыма.

Ситуация в Черном море – о чем сообщалось ранее:

  • С 24 апреля Россия закрыла для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ в три района Черного моря.
  • Вашингтон назвал неспровоцированной эскалацией решение Москвы закрыть часть акватории Черного моря. Как заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, это является кампанией по подрыву и дестабилизации Украины.
  • Власти России разместили на территории оккупированного Крыма новый военный лагерь, сообщило немецкое издание Spiegel. Российская военная база расположена примерно в 30 километров от города Марфовка у побережья Черного моря.
  • Россия перебросила в аннексированный Крым из Ставропольского края отряд кораблей Каспийской флотилии РФ. Их перебросили якобы для учений над акваторией Черного моря с участием истребителей Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М, Су-34.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может провести "ползучую аннексию" Азовского моря.

Черное море Владимир Путин война на Донбассе военная агрессия РФ новости Украины
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