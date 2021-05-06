Путин оставил на границе с Украиной 80 тысяч своих военных - New York Times

Россия стянула к границе больше всего военных с момента оккупации Крыма / Фото Reuters

На границах Украины до сих пор остаются примерно 80 тысяч российских военных. Это самая большая сила, которую Россия накопила там с момента оккупации Крыма.

Как пишет издание New York Times, ссылаясь на высокопоставленных представителей администрации президента США Джо Байдена, российские военные находятся у разных полос границы страны с Украиной. РФ приказала вернуть до 1 мая в казармы только некоторые подразделения. При этом многие подразделения оставили свои грузовики и бронированные машины, что является сигналом того, что они могут вернуться назад, если президент России Владимир Путин решит их снова развернуть, отмечает издание.

У Байдена заявили, что воспринимают присутствие войск на украинской границе как сообщение от Путина о том, что он может сравниться с количеством войск, участвующих в военных учениях НАТО в Европе.

"Большие учения НАТО почти наверняка повлияли на решение России сохранить значительное присутствие войск на российско-украинской границе. Послание, которое хочет передать Владимир Путин, простое: Украине даже не следует думать о членстве в НАТО. Также Альянс не должно предлагать подобное. Любое движение в этом направлении приведет к вмешательству России", — убежден адмирал в отставке и бывший командующий НАТО Джеймс Г. Ставридис.

При этом американские чиновники отметили, что остаются не уверены в том, какие именно цели преследует Путин. Генерал Репасс отметил, что "российские войска могут захотеть вернуться позже, когда время и обстоятельства будут выгодны для России".

Отвод войск от границ Украины – о чем ранее писал Главред: