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Путин оставил на границе с Украиной 80 тысяч своих военных - New York Times

6 мая 2021, 07:20
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Некоторые подразделения отправили в казармы, но они оставили свои грузовики и бронированные машины, что является сигналом того, что они могут вернуться назад.

российские десантники, учения в Таганроге
Россия стянула к границе больше всего военных с момента оккупации Крыма / Фото Reuters

На границах Украины до сих пор остаются примерно 80 тысяч российских военных. Это самая большая сила, которую Россия накопила там с момента оккупации Крыма.

Как пишет издание New York Times, ссылаясь на высокопоставленных представителей администрации президента США Джо Байдена, российские военные находятся у разных полос границы страны с Украиной. РФ приказала вернуть до 1 мая в казармы только некоторые подразделения. При этом многие подразделения оставили свои грузовики и бронированные машины, что является сигналом того, что они могут вернуться назад, если президент России Владимир Путин решит их снова развернуть, отмечает издание.

У Байдена заявили, что воспринимают присутствие войск на украинской границе как сообщение от Путина о том, что он может сравниться с количеством войск, участвующих в военных учениях НАТО в Европе.

"Большие учения НАТО почти наверняка повлияли на решение России сохранить значительное присутствие войск на российско-украинской границе. Послание, которое хочет передать Владимир Путин, простое: Украине даже не следует думать о членстве в НАТО. Также Альянс не должно предлагать подобное. Любое движение в этом направлении приведет к вмешательству России", — убежден адмирал в отставке и бывший командующий НАТО Джеймс Г. Ставридис.

При этом американские чиновники отметили, что остаются не уверены в том, какие именно цели преследует Путин. Генерал Репасс отметил, что "российские войска могут захотеть вернуться позже, когда время и обстоятельства будут выгодны для России".

Отвод войск от границ Украины – о чем ранее писал Главред:

  • Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места их постоянной дислокации. По его словам, мероприятия начались 23 апреля.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Москвы об отводе войск снизит градус напряжения. Политика Киева по-прежнему направлена на установление мира.
  • В Министерстве обороны США считают преждевременным оценивать заявления Москвы о начале отвода российских войск от границы с Украиной.
  • Возвращение в пункты постоянной дислокации российских войск, которые были задействованы в учениях на юге РФ, является "дымовой завесой", заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.
  • Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что Российская Федерация начала отвод войск от украинской границы. Впрочем, это происходит не везде.
  • В частности, РФ начала частичный вывод войск с территории временно оккупированного Крыма. В то же время отвод войск от восточной границы в Воронежской области не наблюдается.

НАТО Джо Байден отвод войск военная агрессия РФ новости Украины
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