Путин оставил на границе с Украиной 80 тысяч своих военных - New York Times

Некоторые подразделения отправили в казармы, но они оставили свои грузовики и бронированные машины, что является сигналом того, что они могут вернуться назад.
На границах Украины до сих пор остаются примерно 80 тысяч российских военных. Это самая большая сила, которую Россия накопила там с момента оккупации Крыма.
Как пишет издание New York Times, ссылаясь на высокопоставленных представителей администрации президента США Джо Байдена, российские военные находятся у разных полос границы страны с Украиной. РФ приказала вернуть до 1 мая в казармы только некоторые подразделения. При этом многие подразделения оставили свои грузовики и бронированные машины, что является сигналом того, что они могут вернуться назад, если президент России Владимир Путин решит их снова развернуть, отмечает издание.
У Байдена заявили, что воспринимают присутствие войск на украинской границе как сообщение от Путина о том, что он может сравниться с количеством войск, участвующих в военных учениях НАТО в Европе.
"Большие учения НАТО почти наверняка повлияли на решение России сохранить значительное присутствие войск на российско-украинской границе. Послание, которое хочет передать Владимир Путин, простое: Украине даже не следует думать о членстве в НАТО. Также Альянс не должно предлагать подобное. Любое движение в этом направлении приведет к вмешательству России", — убежден адмирал в отставке и бывший командующий НАТО Джеймс Г. Ставридис.
При этом американские чиновники отметили, что остаются не уверены в том, какие именно цели преследует Путин. Генерал Репасс отметил, что "российские войска могут захотеть вернуться позже, когда время и обстоятельства будут выгодны для России".
Отвод войск от границ Украины – о чем ранее писал Главред:
- Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места их постоянной дислокации. По его словам, мероприятия начались 23 апреля.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Москвы об отводе войск снизит градус напряжения. Политика Киева по-прежнему направлена на установление мира.
- В Министерстве обороны США считают преждевременным оценивать заявления Москвы о начале отвода российских войск от границы с Украиной.
- Возвращение в пункты постоянной дислокации российских войск, которые были задействованы в учениях на юге РФ, является "дымовой завесой", заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.
- Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что Российская Федерация начала отвод войск от украинской границы. Впрочем, это происходит не везде.
- В частности, РФ начала частичный вывод войск с территории временно оккупированного Крыма. В то же время отвод войск от восточной границы в Воронежской области не наблюдается.