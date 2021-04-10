"Война готовится не так": в РФ назвали цель стягивания войск к границе Украины

Военных РФ перебрасывают на границу Украины / Reuters

Масштабная переброска войск РФ на границу Украины не является сигналом для агрессии Москвы против Киева.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на комментарии источников, близких к Кремлю и к главарям боевиков на Донбассе.

Подтверждением этого является то, что Москва сознательно позволяет своей военной технике быть обнаруженной днем, пояснили собеседники агентства.

"Война готовится не так, это просто демонстрация силы", – добавили источники Reuters.

Читайте такжеЭксперт предупредил о главной опасности войск РФ на границе Украины

Обострение на границе Украины и РФ: