"Война готовится не так": в РФ назвали цель стягивания войск к границе Украины

Россия не скрывает переброску военной техники в дневное время.
Масштабная переброска войск РФ на границу Украины не является сигналом для агрессии Москвы против Киева.
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на комментарии источников, близких к Кремлю и к главарям боевиков на Донбассе.
Подтверждением этого является то, что Москва сознательно позволяет своей военной технике быть обнаруженной днем, пояснили собеседники агентства.
"Война готовится не так, это просто демонстрация силы", – добавили источники Reuters.
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Обострение на границе Украины и РФ:
- Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- Издание The New York Times сообщило, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
Автор: Алексей Тычина