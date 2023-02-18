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"Путин может сказать "стоп": изгнание оккупантов в РФ – не конец войны, может быть новое "ОРДЛО" – эксперт

18 февраля 2023, 15:18
У россиян достаточно размытые цели в отношении Украины, поэтому Путин в какой-то момент может сказать, что "цель РФ выполнена", и попытаться заморозить войну.
Владимир Путин, Алексей Мельник
Изгнание оккупантов из Украины не завершит войну полностью, говорит эксперт Алексей Мельник/ Главред, сайт Кремля

Для Украины победой в войне будет освобождение всех оккупированных территорий, включая Крым – именно такую конечную цель называет украинская власть. Однако когда украинские военные выгонят российских оккупантов с территории нашего государства, это еще не будет означать полное завершение войны. Ведь захватчики могут продолжать вести обстрелы с территории РФ.

Если у Украины есть четкая цель, что для нее означает победа в войне, то у страны-агрессора России их цель размыта и нечеткая. Поэтому есть риск, что диктатор РФ в какой-то момент может заявить, якобы "Россия достигла своих целей", и попытаться заморозить войну и оставить под своим контролем захваченные украинские территории. Такое мнение высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник в интервью "Обозревателю".

"С российской стороны цели войны остаются размытыми. Российское руководство может сказать: "Стоп, мы уже денацифицировали, демилитаризовали Украину". Вообще, одна из проблем России – это размытые политические цели так называемой спецоперации. Эта проблема осложнилась еще и решениями об аннексии оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей", – отмечает эксперт.

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По словам Мельника, Путин загнал себя и Россию в тупиковую ситуацию, из которой диктатор РФ не может выйти так, чтобы сохранить себе лицо.

Эксперт отмечает, что война может не прекратиться полностью тогда, когда российские войска покинут территорию Украины. Ведь даже если украинские военные выгонят оккупантов в РФ, всё равно они не собираются пересекать государственную границу с Россией.

"Это будет означать, что российские войска отойдут на тактическую глубину, станут за границей и будут оттуда обстреливать украинскую территорию. Эдакое "ОРДЛО", но в большем масштабе будет продолжаться. Можно ли это назвать концом войны? Вряд ли", – говорит Мельник.

Также остаются вопросы относительно оккупированного Крыма. По словам эксперта, помимо чисто военных аспектов освобождения полуострова есть также и политические, ведь там сейчас живет, по некоторым данным, около миллиона "понаехавших".

"Многие из наших партнеров также обращают внимание на то, что Крым – это алмаз в короне Путина. Поэтому освобождение Крыма может быть красной линией, которая спровоцирует его на применение тактического ядерного оружия. Как раз этого наши партнеры особенно опасаются", – добавляет эксперт.

Прогнозы относительно дальнейшего хода войны

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская агрессия угрожает не только Украине. По словам президента, мир должен помочь украинцам одержать победу в войне, чтобы победить главу Кремля Владимира Путина, что позволит преодолеть подобных ему диктаторов по всему миру.

Также Зеленский заявил, что на Донбассе, где происходят активные боевые действия, после этой войны не останется ничего живого. При этом он подчеркнул, что быстрая победа Украины с освобождением всех оккупированных территорий реальна.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий отмечал, что деоккупация Крыма неизбежна, она будет включать в себя четыре важных аспекта. Среди населения оккупированного Россией полуострова начали меняться настроения после зверств армии РФ против украинцев.

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