Байден обратится к Путину, когда будет выступать в Польше перед годовщиной войны – Белый дом

Американский лидер посетит Польшу и выступит там с речью. В частности, он планирует обратиться к диктатору РФ и россиянам.

Байден обратится к Путину в Польше/ Офис президента Украины, скрин

Президент США Джо Байден 20-22 февраля приедет с визитом в Польшу. Там он выступит с заявлением, которое будет касаться годовщины полномасштабной войны России против Украины.

В этом заявлении американский лидер планирует, в частности, "отправить сигнал" российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом рассказал представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби во время брифинга.

Кирби сообщил некоторые подробности о запланированном визите и выступлении президента Соединенных Штатов. Так, Байден выступит с заявлением в Варшаве во вторник, 21 февраля. В его обращении будет идти речь о том, как США сплотили мир для поддержки украинского народа, чтобы украинцы могли защищать свою свободу и демократию.

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Лидер США будет настаивать на том, что Америка продолжит поддерживать Украину столько времени, сколько будет нужно.

"И я предполагаю, что вы услышите, как он (Байден – ред.) обращается к Путину, а также к российскому народу", – сказал представитель Белого дома.

Визит Байдена в Польшу

Напомним, накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину президент США Джо Байден приедет в Польшу. Во время визита 20-22 февраля глава Белого дома выступит с речью, а также проведет переговоры с президентом Анджеем Дудой и лидерами Бухарестской девятки.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден на следующей неделе могут встретиться в Польше. Украинский гарант может представить Формулу мира, которая заключается в восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины в границах 1991 года. Однако официального подтверждения этой информации не было.

После этого Кирби сообщил, что в расписании президента США не предусмотрена встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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