"Этим займется лично Путин": для РФ отказ от "вагнеровцев" поставит крест на войне – Пономарев

В нынешней ситуации в РФ ключевым элементом для продолжения войны против Украины является частная военная компания "Вагнера". Без нее российская армия не может добиваться никаких успехов на поле боя.
Нынешнее приостановление набора боевиков в эту ЧВК не означает, что "вагнеровцев" списали со счета. Потом этот набор продолжится. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 гг. Илья Пономарев в интервью Главреду.
"Это вообще не остановка (набора боевиков в ЧВК "Вагнера" – ред.), это просто немного сняли ногу с педали газа, потому что машина слишком быстро едет вперед. Ускорение уменьшилось, поскольку они занимались постоянным расширением своего влияния. Сейчас ему сказали: "У вас есть ниша, которую вы занимаете, вот ее и используйте", – отмечает Пономарев.
Кто такой Илья Пономарев
Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.
По его словам, российская армия сейчас по большому счету вообще ничего не может достичь на линии фронта. Все успехи российских оккупантов связаны с ЧВК "Вагнера".
"Поэтому отказаться от него будет означать вообще поставить крест на любых военных успехах. Собственно, с этим и связана такая ревность со стороны Шойгу и регулярных войск по отношению к структурам "Вагнера". И это является основой влияния Пригожина у Путина, поскольку он показывает, мол, Владимир Владимирович, твои другие не могут, а я могу", – считает экс-депутат Госдумы РФ.
По его словам, именно по этой причине влияние Пригожина будет сохраняться. А вопрос о том, что дальше делать с этой ЧВК, будет решать лично российский диктатор.
"Поэтому влияние Пригожина будет сохраняться, "Вагнер" будет как и раньше сражаться на фронте, а дальше будет видно относительно того, дадут ли ему возобновлять набор "зэков" или же ему передадут регулярные воинские части. Этим будет заниматься лично Путин", – добавляет Пономарев.
Напомним, ранее путинский соратник и главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин внезапно заявил, что прекратил набирать в нее заключенных для участия в преступной войне против Украины.
Напомним, в американском Институте изучения войны отмечают, что Пригожин усилил атаку на Шойгу. В Кремле решили назначить на должности командующих военными округами страны-оккупанта России лиц, которых считают нейтральными в борьбе министра обороны Сергея Шойгу с главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным. Оперативные возможности Пригожина на войне против Украины ограничились, а сам он усилил информационную кампанию против российского Минобороны.
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