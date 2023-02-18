"Этим займется лично Путин": для РФ отказ от "вагнеровцев" поставит крест на войне – Пономарев

Российская армия не способна добиваться успехов на поле боя без участия боевиков ЧВК "Вагнера", поэтому Пригожин сохраняет свое влияние на Путина.

Для РФ отказ от "вагнеровцев" поставит крест на войне, считает Пономарев/ Главред, сайт Кремля, соцсети

В нынешней ситуации в РФ ключевым элементом для продолжения войны против Украины является частная военная компания "Вагнера". Без нее российская армия не может добиваться никаких успехов на поле боя.

Нынешнее приостановление набора боевиков в эту ЧВК не означает, что "вагнеровцев" списали со счета. Потом этот набор продолжится. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 гг. Илья Пономарев в интервью Главреду.

"Это вообще не остановка (набора боевиков в ЧВК "Вагнера" – ред.), это просто немного сняли ногу с педали газа, потому что машина слишком быстро едет вперед. Ускорение уменьшилось, поскольку они занимались постоянным расширением своего влияния. Сейчас ему сказали: "У вас есть ниша, которую вы занимаете, вот ее и используйте", – отмечает Пономарев.

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Кто такой Илья Пономарев Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

По его словам, российская армия сейчас по большому счету вообще ничего не может достичь на линии фронта. Все успехи российских оккупантов связаны с ЧВК "Вагнера".

"Поэтому отказаться от него будет означать вообще поставить крест на любых военных успехах. Собственно, с этим и связана такая ревность со стороны Шойгу и регулярных войск по отношению к структурам "Вагнера". И это является основой влияния Пригожина у Путина, поскольку он показывает, мол, Владимир Владимирович, твои другие не могут, а я могу", – считает экс-депутат Госдумы РФ.

По его словам, именно по этой причине влияние Пригожина будет сохраняться. А вопрос о том, что дальше делать с этой ЧВК, будет решать лично российский диктатор.

"Поэтому влияние Пригожина будет сохраняться, "Вагнер" будет как и раньше сражаться на фронте, а дальше будет видно относительно того, дадут ли ему возобновлять набор "зэков" или же ему передадут регулярные воинские части. Этим будет заниматься лично Путин", – добавляет Пономарев.

Напомним, ранее путинский соратник и главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин внезапно заявил, что прекратил набирать в нее заключенных для участия в преступной войне против Украины.

Напомним, в американском Институте изучения войны отмечают, что Пригожин усилил атаку на Шойгу. В Кремле решили назначить на должности командующих военными округами страны-оккупанта России лиц, которых считают нейтральными в борьбе министра обороны Сергея Шойгу с главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным. Оперативные возможности Пригожина на войне против Украины ограничились, а сам он усилил информационную кампанию против российского Минобороны.

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