"Путин может записать достижение": Зеленский обвинил президента РФ в убийстве беременной украинки

Война в Украине / ОП, Reuters

Ночью и утром 17 октября российские оккупанты атаковали дронами более 25 населенных пунктов Украины.

"На протяжении всего дня продолжается разбор завалов в тех местах, куда российским террористам все таки удалось сегодня попасть", - сказал в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

Он напомнил, что в Киеве оккупанты убили молодую семью, попав в жилой дом иранским "Шахедом", - парня и девушку на шестом месяце беременности.

"Владимир Путин (президент РФ - ред.) может записать себе очередное достижение - убил еще одну беременную женщину", - заявил Зеленский.

По его словам, только одним "Шахедом" были убиты четыре мирных жителя.

"Были и другие попадания. Более 25 населенных пунктов нашей страны оказались под ударами этой ночью и утром. Вечная память всем жертвам российского террора", - добавил Зеленский.

Атака Киева дронами из Ирана

Утром, 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, утром в сторону Киева летели 28 дронов. Большинство из них были сбиты. Один из дронов ударил по жилому дому в Шевченковском районе столицы. По предварительным данным, погибли три человека. Спасательные работы продолжаются.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку дронов и рассказал, что враг не дает покоя и днем, и ночью. Как отметил украинский гарант, враг может ударить по украинским городам, но наш народ сломать не удастся. Оккупантов ждет лишь справедливое наказание и осуждение будущих поколений. А Украину - победа.

Посольство США в Украине назвало утренние атаки на Киев дронами-камикадзе "отчаянными и позорными". В дипломатическом ведомстве также заверили, что Соединенные Штаты всегда будут поддерживать несокрушимый украинский народ.

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