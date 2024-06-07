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"Путин очень боится Запада": Жданов объяснил, почему РФ провоцирует Альянс

Алёна Воронина
7 июня 2024, 02:30
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Путин провоцирует страны НАТО на агрессию в отношении РФ, но сам первым он не выступит с агрессией против Альянса, ведь ему слабо, считает военный эксперт.
Олег Жданов, Владимир Путин
Жданов объяснил, почему РФ провоцирует Альянс/ коллаж: Главред, фото: Главред, сайт Кремля

Страна-агрессор Россия вряд ли применит ядерное оружие. А даже если будет такая попытка, то российские оккупанты столкнутся с жестким ответным ударом со стороны западных государств.

После того, как западные страны позволили Украине бить по территории РФ своим оружием, которое было предоставлено Украине в рамках военной помощи, российские оккупанты могут устраивать мелкие пакости, но не более. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

"Не думаю, что Запад позволит России применить ядерное оружие. Даже если будет попытка со стороны РФ, Запад жестко ответит ударами по группировке российских войск в Украине", - отметил военный эксперт.

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По словам Жданова, российский диктатор Владимир Путин очень боится Запада.

"Мелкие пакости со стороны России могут быть, но не более того. Ведь Путин сам очень боится Запада. Он боится, что НАТО начнет консультации по применению 5 ст. Устава Альянса. Путин провоцирует страны НАТО на агрессию в отношении России, но сам первым он не выступит с агрессией против Альянса - ему слабо", - считает Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Также ранее Жданов отмечал, что Запад загнал Путина в угол, глава Кремля уже не имеет чем ответить. У Путина уже нет средств и сил для эскалации конфликта, а вот западные страны могут сделать несколько шагов вперед.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что Россия вынуждена оттягивать резервы от границы. Российские оккупанты уже не смогут повторить вариант харьковского вторжения, отмечает военный эксперт.

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