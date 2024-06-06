"Ударим по РФ на глубину 80 км": Россия вынуждена оттягивать резервы от границы - Жданов

Российские оккупанты уже не смогут повторить вариант харьковского вторжения, отмечает военный эксперт.

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Россия вынуждена оттягивать резервы от границы, отмечает Жданов/ коллаж: Главред, фото: Главред, 43 ОМБр им. гетмана Тараса Трясило

Ситуация на фронте сильно изменилась после того, как западные партнеры разрешили Украине бить их оружием по территории страны-агрессора России.

Теперь Россия вынуждена оттягивать свои резервы от границы. Об этом сказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

По его словам, российские оккупанты уже не смогут повторить вариант харьковского вторжения.

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"Теперь Россия вынуждена оттягивать свои резервы от границы. А это значит, что РФ уже не сможет повторить вариант харьковского вторжения. Ведь мы начнем бой не у пограничного столба, когда российские войска пересекут нашу границу, а на глубине 80 км на территории России", - отметил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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Ранее сообщалось, что РФ может начать наступление на новом направлении на Харьковщине - в ВСУ оценили угрозу. В ВСУ отметили, что военное командование активно готовится ко всем возможным действиям врага на Харьковщине и готово дать надлежащий ответ россиянам.

Также ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что ситуация на фронте сложная, оккупанты наступают на многих направлениях. По словам Сырского, у украинских военных есть шансы изменить обстановку в нашу пользу.

Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин ранее сообщил, что РФ выжигает Часов Яр тысячами обстрелов. Россияне пытаются захватить Клещеевку и Андреевку, чтобы отбросить украинских военных к каналу Северский Донец-Донбасс, рассказал Волошин.

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