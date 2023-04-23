УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Путина и Россию полностью уничтожат": Маломуж назвал черту, которую не решится перейти диктатор РФ

Алёна Воронина
23 апреля 2023, 01:35
42
Глава Кремля понимает, какие последствия могут быть после применения им ядерного оружия, поэтому, вероятнее всего, не пойдет на такой шаг.
Владимир Путин, Николай Маломуж
Маломуж назвал границу, которую не решится перейти диктатор РФ/ сайт Кремля, Главред

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли решится применить ядерное оружие, даже если поражение в войне против Украины будет уже близким. Угроза тактического ядерного удара минимальна, ведь Путин неоднократно предупрежден о возможных последствиях представителями ядерного клуба включая Китай и Индию, а также США и Великобританией.

Использование ядерного оружия разрушает все договоренности и создает предпосылки для контрдействий по предубеждению ядерного удара. Об этом рассказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду.

"Поэтому в данный момент могут быть предупреждающие сигналы даже для предотвращения развертывания и подготовки систем нанесения ударов. И, разумеется, все силы РФ будут под контролем ударных сил западных союзников Украины", – отметил Маломуж.

видео дня

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета Офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

По словам генерала, российский диктатор вряд ли будет рисковать, ведь удары тактическим оружием фактически завершатся полным уничтожением Путина и России. Но в первую очередь следствием таких действий страны-агрессора России станет глобальная катастрофа.

"Поэтому мир станет на грань глобальной конфронтации и уничтожения. Однако консолидация всех стран против шантажиста Путина позволит не только сдержать его, но и показать, что ответный удар принесет ему и России физическую смерть. Это и будет определяющим фактором, из-за которого Путин не посмеет применить этот вид оружия", – подытожил Маломуж.

Ядерная угроза со стороны России

Глава Кремля Владимир Путин 25 марта заявил, что агрессор Москва намерена разместить на территории Республики Беларусь тактическое ядерное оружие. Вооружение там появятся, мол, в ответ на просьбу Лукашенко. Ядерные заряды останутся под контролем Москвы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечал, что Россия может применить ядерное оружие для удара по Украине только в том случае, если Пекин разрешит это Кремлю.

Министр обороны Алексей Резников сказал, что ядерные угрозы страны-агрессора России являются скорее блефом, чем реальной готовностью применить такое оружие. Последнее техническое испытание ядерного оружия было проведено россиянами в Казахстане в 1998 году, и никто не знает, в каком оно сейчас состоянии. Применение ядерного оружия – последняя красная линия. Китай и Индия уже направили Кремлю четкое предупреждение о неприемлемости его задействования.

Читайте также:

война в Украине ядерное оружие ядерный удар Владимир Путин вторжение России Николай Маломуж
Реклама

Главное за день

В Харькове прозвучали мощные взрывы: оккупанты обстреляли город

В Харькове прозвучали мощные взрывы: оккупанты обстреляли город

22:40 Украина
Украина в следующем месяце может потерять контроль над воздушным пространством - The Times

Украина в следующем месяце может потерять контроль над воздушным пространством - The Times

21:33 Украина
Блицкриг в Крыму и на востоке: ВСУ готовят оккупантам "большой взрыв" – западные СМИ

Блицкриг в Крыму и на востоке: ВСУ готовят оккупантам "большой взрыв" – западные СМИ

21:15 Украина
Все главные новости

Последние новости

02:02

Почему нельзя разговаривать с умершим на могиле: что говорят священники

01:35

"Путина и Россию полностью уничтожат": Маломуж назвал черту, которую не решится перейти диктатор РФВидео

00:51

Почему 23 апреля нельзя готовить с самого утра: приметы и что нельзя делатьВидео

00:27

Какая прическа молодит после 30 лет: 2 удачные стрижки средней длины, которые подходят всемФото

22 апреля, суббота
23:45

"Это фото Николая": кремлевский политолог опозорился, выдавая сына Порошенко за сына Пескова

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

23:42

Волочкова готовиться стать бабушкой

23:23

Звезда "Ворониных" отреагировала на то, что ее брат зверски убил двух человек

22:40

В Харькове прозвучали мощные взрывы: оккупанты обстреляли городВидео

22:10

"Первая леди" Легиона: экс-депутат из Швеции ушла в ВСУ и защищает Украину

Реклама
21:33

Украина в следующем месяце может потерять контроль над воздушным пространством - The TimesВидео

21:15

Блицкриг в Крыму и на востоке: ВСУ готовят оккупантам "большой взрыв" – западные СМИ

21:05

Уничтожить сорняк "напалмом": как избавиться от крапивы навсегда

20:44

В Бахмуте продолжаются бои за "дорогу жизни" - КоваленкоВидео

20:06

В Швеции дали тревожный прогноз: Украине грозит затяжная война на истощение

19:24

Надбавки к пенсии: кому выплатят дополнительно 150 грнВидео

19:21

"Украину надо усадить за стол переговоров": Италия возмутила циничным заявлениемВидео

19:20

После войны к политикам будет три вопросамнение

18:39

Украине нужно в 10 раз больше военной помощи: в МИД дали "рецепт" завершения войны

18:27

"Она мне выдала такое, что я плакала": советская актриса рассказала о скандале с сестрой из Украины

18:25

Чем нельзя мыть зеркала: 3 совета для блестящих зеркал без разводов и мутности

Реклама
18:03

Разбитые дома и выбитые окна: на Белгородщине жалуются на "бавовну", в области гремят взрывы

17:41

Женский гороскоп на неделю 24-30 апреля: Стрельцам – страх, Львам - возможностиВидео

17:19

Удивительная головоломка для особенных: нужно найти лишнюю цифру за 6 секундВидео

17:03

Плавать будут все: Украину зальет дождямиВидео

17:01

Посол Украины жестко ответил дипломату из КНР насчет статуса Крыма

16:59

Как постирать тяжелое одеяло в стиральной машине: 10 главных правил, которые должны знать все

16:35

Больная раком звезда популярного Американского сериала разводится с мужем

16:31

Системы ПВО Patriot достанут российские Су-35 с управляемыми авиабомбами – Игнат

16:14

"Вот так надо жить, а не войны разводить": Галкин растрогал фото с подросшими Лизой и ГарриВидео

15:59

Российские партии, бизнес и шейх Мали: Зеленский ввел новый пакет санкцийВидео

15:53

В сеть попали фото элитной школы, в которую ходят двойняшки Пугачевой и Галкин

15:26

Россия приближается к Нюрнбергу II: Резников рассказал о результатах Рамштайна-11Видео

15:25

Между Германией и Россией произошел скандал: немцы массово высылают российских дипломатовВидео

15:17

Почему нельзя мыть пол после ухода гостей: беда будет ходить по пятам

14:58

"Примитивный попугай": у Зеленского высмеяли путинского глашатая Пескова

14:51

"Элиты" РФ пытаются выйти на контакт с Украиной, среди них - представители верхушки Кремля - ГУР

14:42

Срочно эвакуируют 3000 человек: россияне сбросили на Белгород еще одну бомбуВидео

14:19

Захарова набросилась на Вайкуле из-за советских памятниковВидео

14:04

Секретные документы США публиковались более года, начиная с 3-го дня вторжения РФ в Украину – NYTВидео

13:49

Виталий Кличко поздравил коллектив 57-й школы с юбилеем - 100-летнием со дня основания учебного заведения

Реклама
13:35

Гороскоп на неделю 24-30 апреля 2023: Девам – плохое самочувствие, Овнам – много работыВидео

13:26

"Страну будут разминировать 20 лет": Украина просит специальную технику у G7Видео

12:56

Тепловоз с кадыровцами взлетел на воздух: появились детали взрыва в МелитополеВидео

12:30

Едят и не толстеют: почему японки поражают весь мир своей невероятной фигуройВидео

12:12

Таинственное исчезновение Винника: продюсер заявил, что они приостановили сотрудничество

11:37

Гороскоп на завтра 23 апреля 2023: Рыбам – прощание с прошлым, Львам - борьбаВидео

11:08

Довели: водитель школьного автобуса решил проучить шумных детей, но поплатился

10:39

Есть лишь одна причина, которая заставит Путина объявить об остановке "СВО" – экспертВидео

10:31

Россия не пропустила колонну своих раненых военных на лечение, часть из них умерла - ГенштабВидео

09:51

Добавили более 5 тысяч гривен: кто в Украине получает самую большую пенсиюВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять