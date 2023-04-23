"Путина и Россию полностью уничтожат": Маломуж назвал черту, которую не решится перейти диктатор РФ

Глава Кремля понимает, какие последствия могут быть после применения им ядерного оружия, поэтому, вероятнее всего, не пойдет на такой шаг.

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Маломуж назвал границу, которую не решится перейти диктатор РФ/ сайт Кремля, Главред

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли решится применить ядерное оружие, даже если поражение в войне против Украины будет уже близким. Угроза тактического ядерного удара минимальна, ведь Путин неоднократно предупрежден о возможных последствиях представителями ядерного клуба включая Китай и Индию, а также США и Великобританией.

Использование ядерного оружия разрушает все договоренности и создает предпосылки для контрдействий по предубеждению ядерного удара. Об этом рассказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду.

"Поэтому в данный момент могут быть предупреждающие сигналы даже для предотвращения развертывания и подготовки систем нанесения ударов. И, разумеется, все силы РФ будут под контролем ударных сил западных союзников Украины", – отметил Маломуж.

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Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета Офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

По словам генерала, российский диктатор вряд ли будет рисковать, ведь удары тактическим оружием фактически завершатся полным уничтожением Путина и России. Но в первую очередь следствием таких действий страны-агрессора России станет глобальная катастрофа.

"Поэтому мир станет на грань глобальной конфронтации и уничтожения. Однако консолидация всех стран против шантажиста Путина позволит не только сдержать его, но и показать, что ответный удар принесет ему и России физическую смерть. Это и будет определяющим фактором, из-за которого Путин не посмеет применить этот вид оружия", – подытожил Маломуж.

Ядерная угроза со стороны России

Глава Кремля Владимир Путин 25 марта заявил, что агрессор Москва намерена разместить на территории Республики Беларусь тактическое ядерное оружие. Вооружение там появятся, мол, в ответ на просьбу Лукашенко. Ядерные заряды останутся под контролем Москвы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечал, что Россия может применить ядерное оружие для удара по Украине только в том случае, если Пекин разрешит это Кремлю.

Министр обороны Алексей Резников сказал, что ядерные угрозы страны-агрессора России являются скорее блефом, чем реальной готовностью применить такое оружие. Последнее техническое испытание ядерного оружия было проведено россиянами в Казахстане в 1998 году, и никто не знает, в каком оно сейчас состоянии. Применение ядерного оружия – последняя красная линия. Китай и Индия уже направили Кремлю четкое предупреждение о неприемлемости его задействования.

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