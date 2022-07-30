УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Пятую колонну никто терпеть не будет": дипломат объяснил, что делать с пророссийскими гражданами Украины

30 июля 2022, 01:36

Особых проблем с реинтеграцией населения временно оккупированных территорий не будет. Главное, чтобы каждый, кто живет в Крыму или на Донбассе, сделал выбор.

Жители
Дипломат объяснил, что делать с пророссийскими гражданами из Донбасса и Крыма / Фото Reuters

После освобождения оккупированных Россией территорий живущие там люди должны сделать честный выбор и определиться, хотят ли они быть гражданами Украины или все же принадлежат к "русскому миру". Никто никого держать не собирается, но и "пятую колонну" больше никто терпеть не будет.

Такое мнение озвучил дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Люди, которые в чем-то виноваты перед украинским государством, были коллаборантами и помогали россиянам в военных преступлениях, будут осуждены и отбудут свое наказание. Если они честны и не запятнали себя коллаборацией с российскими фашистами, то у них нет проблем, они останутся частью украинского общества и будут жить одной украинской идеей в украинском государстве", - сказал дипломат во время чата на Главреде.

"Если после всего того, что произошло, они сочтут, что принадлежат к "русскому миру", тогда – на Колыму. Пусть едут туда, где им хорошо. Они думают, что их расселят на Рублевке, но это большая наивность – на самом деле их отправят поднимать далекие и холодные просторы необъятной России", - добавил Огрызко.

Дипломат считает, что особых проблем с реинтеграцией населения временно оккупированных территорий не будет. Главное, чтобы каждый, кто живет в Крыму или на Донбассе, сделал свой выбор.

"Никто никого не держит – стоит собрать вещи и переехать туда, где тебе хорошо, а не делать вид, что ты живешь в Украине, и не ждать, пока из-за такого, как ты, посыпятся снаряды, "грады" и все остальное", - сказал Огрызко.

При этом он добавил, что коллаборанты есть в том числе и в Киеве, и в других регионах Украины.

"Это будет вопрос для каждого из нас, и каждый из нас сделает выбор – или, или. Однако быть здесь и там одновременно больше не получится", - резюмировал дипломат.

Смотрите новости Донбасса онлайн:

Как сообщал Главред, украинское сопротивление активизировалось во всех городах, которые временно захватили путинские солдаты. В частности, в Херсоне партизаны установили в городе инсталляцию – подвесили чучело российского военного.

Во временно оккупированном Северодонецке партизаны расклеивают по городу листовки с посланиями российским оккупантам.

Во временно оккупированном Херсоне местные партизаны передали новый пламенный "привет" херсонским коллаборантам. В пределах города они массово расклеили листовки с фотографиями пособников русских оккупантов со словами "Готовтесь!".

В то же время в Сети появилось видео с предательницей Украины из Лисичанска. В прошлом году девушка пела патриотическую песню ко Дню Независимости Украины, а в 2022-м - с улыбкой и слезами счастья встречала российских оккупантов в своем городе, заявив, что ждала их с 2014 года.

Другие новости:

война в Украине закон о коллаборантах новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

01:36

"Пятую колонну никто терпеть не будет": дипломат объяснил, что делать с пророссийскими гражданами Украины

01:27

Рената Литвинова вышла без нижнего белья на улицы Парижа

01:08

Гороскоп на сегодня, 30 июля 2022: Ракам – старые обиды, Львам – зависть враговВидео

00:51

Приметы на 30 июля: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы в дом несчастье не впуститьВидео

00:01

Борется: композитор Игорь Крутой серьезно болен

Реклама
29 июля, пятница
23:55

Ксения Мишина взяла в руки оружие: "Это изменило меня навсегда!"Видео

23:53

"Путинский режим отравляет своим гниением": в РФ стремительно сокращается население

23:50

Позитив рассказал, как уговаривает Потапа вернуться в Украину

23:47

Приметы на 31 июля: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы привлечь удачу и деньгиВидео

23:37

Доктор Комаровский назвал единственное условие захвата россиянами ХарьковаВидео

23:21

На руке у Путина увидели "Ракету" за 25 тысяч долларов

23:18

"Пойдут вперед, а мы будем метелить": Арестович рассказал о вражеском наступлении на югеВидео

23:01

В Госдуме закатили истерику из-за украинского Крыма на детских фотообоях в РФВидео

22:50

"После "прилета" начал заикаться": Сергей Бабкин рассказал, почему бежал с семьей из Украины

22:27

Зеленский срочно провел тайное совещание с силовиками: о чем говорили и что решилиВидео

22:20

Тупик для оккупантов: ВСУ остановили наступление РФ, в Пентагоне назвали причинуВидео

22:07

США ввели новые санкции против россиян: кто угодил в список "счастливчиков"

21:51

На Запорожье ВСУ отразили штурм оккупантов: "покрошили" десятки морпехов РФВидео

21:41

Блинкен пригрозил РФ санкциями за аннексию территорий Украины: Лавров отреагировал

21:38

Русская тварь во имя цивилизации должна быть раздавлена в нольмнение

Реклама
21:37

Из-за воздушной тревоги сорвалось выступление Златы Огневич: певица дала интервью в бомбоубежищеВидео

21:33

Очень боевая: эксперт по этикету объяснила суть назвала позы Зеленской на фото для Vogue

21:27

Угроза захвата Киева: в разведке Канады назвали главную проблему оккупантов РФВидео

21:05

"Популяризировала коммунизм": в Ивано-Франковске женщине дали 5 лет тюрьмы за посты во "ВКонтакте"

21:03

Циничный теракт с целью дискредитации ВСУ: официальное заявление Украины по трагедии в ЕленовкеВидео

20:56

Выстрел в яблочко: снайпер ВСУ "снял" комполка "элитных" войск оккупантов РФВидео

20:36

Расправа РФ над пленными: Залужный пообещал мстить за каждого убитого и покалеченногоВидео

20:28

"Они "отмороженные", могут в ногу выстрелить": оккупант пожаловался на командиров "под веществами"Видео

20:16

Недостаточно данных: в США отреагировали на кровавую трагедию в ЕленовкеВидео

20:01

Украина как старший брат отлупит: Витовская спрогнозировала, как будет распадаться Россия

19:54

Мечта Путина: Горбач рассказал, почему Россия все еще хочет захватить КиевВидео

19:45

"Традиция": Киркоров показал, как зажимается с Лорак в Крыму

19:40

Кровавый теракт в Еленовке: РФ заметала следы преступлений - ЕрмакВидео

19:30

Нацбанк запретил обменникам выставлять табло с курсом валют

19:29

Вахтанг Кикабидзе назвал войну геноцидом украинского народа, а Зеленского "настоящим мужиком"

19:28

"Светлое будущее Украины": в Запорожье дети на улице продают безделушки ради помощи ВСУ

19:03

6 ошибок при стирке, которые портят ваши вещи и ломают машинку

18:58

Взметнулся гигантский столб дыма: под Никополем взорвали склад оккупантов РФВидео

18:50

С днем ангела, Марина – душевные поздравления и красивые картинки именинницам

18:37

От пятен не останется ни следа: 5 эффективных способов, как отстирать мазут с одежды

Реклама
18:34

Теракт в Еленовке: наемники "Вагнера" скрывали следы преступлений - ГУРВидео

17:58

Зачистка на Донецком направлении: ВСУ выбили врага из еще одного населенного пунктаВидео

17:39

Путинский "пес" Стивен Сигал обиделся на русофобию, и рассказал о своих украинских корнях

17:35

Германия передаст Украине танки для строительства мостов: что о них известноВидео

17:34

Проблемы со здоровьем и враги на работе: 4 знакам зодиака в августе 2022 свалятся на голову неудачиВидео

17:33

Россияне сами подорвали здание с пленными в Еленовке - перехват СБУ

17:23

РФ планировала казнь заранее: в Сети разнесли версию об ударе HIMARS по ЕленовкеВидео

17:18

Лобода без макияжа показала себя с дочкой

17:06

Рада дала отсрочку от мобилизации новым категориями населения: кого касается

16:58

"Были мертвы на момент начала пожара": Арестович раскрыл подробности удара РФ по колонии в Еленовке

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять