"Пятую колонну никто терпеть не будет": дипломат объяснил, что делать с пророссийскими гражданами Украины

Дипломат объяснил, что делать с пророссийскими гражданами из Донбасса и Крыма / Фото Reuters

После освобождения оккупированных Россией территорий живущие там люди должны сделать честный выбор и определиться, хотят ли они быть гражданами Украины или все же принадлежат к "русскому миру". Никто никого держать не собирается, но и "пятую колонну" больше никто терпеть не будет.

Такое мнение озвучил дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Люди, которые в чем-то виноваты перед украинским государством, были коллаборантами и помогали россиянам в военных преступлениях, будут осуждены и отбудут свое наказание. Если они честны и не запятнали себя коллаборацией с российскими фашистами, то у них нет проблем, они останутся частью украинского общества и будут жить одной украинской идеей в украинском государстве", - сказал дипломат во время чата на Главреде.

"Если после всего того, что произошло, они сочтут, что принадлежат к "русскому миру", тогда – на Колыму. Пусть едут туда, где им хорошо. Они думают, что их расселят на Рублевке, но это большая наивность – на самом деле их отправят поднимать далекие и холодные просторы необъятной России", - добавил Огрызко.

Дипломат считает, что особых проблем с реинтеграцией населения временно оккупированных территорий не будет. Главное, чтобы каждый, кто живет в Крыму или на Донбассе, сделал свой выбор.

"Никто никого не держит – стоит собрать вещи и переехать туда, где тебе хорошо, а не делать вид, что ты живешь в Украине, и не ждать, пока из-за такого, как ты, посыпятся снаряды, "грады" и все остальное", - сказал Огрызко.

При этом он добавил, что коллаборанты есть в том числе и в Киеве, и в других регионах Украины.

"Это будет вопрос для каждого из нас, и каждый из нас сделает выбор – или, или. Однако быть здесь и там одновременно больше не получится", - резюмировал дипломат.

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