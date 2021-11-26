Ранее ковид "душил" Европу, теперь – нас: Зеленский объяснил высокую смертность в Украине

Зеленский объяснил, почему в Украине высокая смертность от коронавируса/ Офис президента

В Украине сейчас неутешительная статистика смертности от коронавируса. Ежедневно от COVID-19 умирают сотни людей. По состоянию на 26 ноября в Минздраве сообщили о 608 летальных исходах за минувшие сутки. Примерно такое же количество фиксировали и в предыдущие дни.

Глава Украинского государства Владимир Зеленский назвал несколько причин такой статистики. В частности он отмечает, что украинцы поздно обращаются за медицинской помощью, особенно с этим затягивают люди почтенного возраста. Об этом он сказал во время пресмарафона "30 вопросов президенту Украины".

"Люди, особенно люди почтенного возраста, обращаются в последний момент. Они не умирают на улицах, как это было или есть в некоторых государствах. Иногда, к сожалению, они обращаются в последний момент, за день до смерти, после того, как они дома прошли тот период, когда им было лучше помочь. Или даже не обращаются", – отметил Владимир Зеленский.

Также в статистику смертей от ковида попадают люди, которые умерли от других болезней, и уже после смерти у них дополнительно обнаружили еще и коронавирус, сказал президент.

Он отметил, что высокая смертность была спровоцирована волной распространения довольно заразного штамма коронавируса "Дельта". По словам президента, когда этот штамм больше свирепствовал в Европе, то там также была большая смертность. Украины эта волна достигла позже, и в то время увеличилась заболеваемость и выросла статистика смертности. Однако сейчас уже наблюдается спад волны "Дельта" в государстве, добавил Зеленский.

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Читайте такжеМайданов не будет, люди видят, что мы делаем, мы не ворье какое-то - ЗеленскийПо словам главы государства, сейчас в Украине достаточно вакцин от коронавируса, а низкие темпы вакцинации зависят от людей, которые не хотят или боятся вакцинироваться.

"Вакцин хватает, дефицита нет. Но это не только от государства зависит, но и от людей. Вы же сами понимаете, как наши люди относятся к вакцинации. Было плохое положение, 80% были против. Сейчас гораздо лучше, люди вакцинируются. Сейчас мы добавляем дополнительных программ. Но это ответственность людей", – отметил президент Украины.

Он добавил, что люди должны понять важность вакцинации от коронавируса.

Коронавирус в Украине

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 25 ноября, коронавирус обнаружили в 15 936 человек. Умерли от болезни 608 человек, выздоровели – 24 569. В больницы попали 3 208 украинцев.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в г. Киев (1438), Запорожской (1075), Днепропетровской (1022), Донецкой (970) и Полтавской (953) областях.

Всего с начала пандемии в стране было зафиксировано 3 400 340 случаев коронавируса. Умерли за это время 84 149 человек, а выздоровели – 2 877 021.

Когда ожидать новой волны коронавируса

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко сообщал, что Украине удалось пройти пик самой тяжелой волны коронавируса. При этом, общенациональный локдаун так и не был введен. По его словам, уже третью неделю подряд в стране наблюдается снижение количества новых случаев заболевания и уменьшается число госпитализированных. Но расслабляться рано, добавил министр, ведь есть угроза еще одной волны коронавируса.

Врачи прогнозируют, что после нового года Украину накроет очередная волна коронавируса. Вспышку COVID-19 следует ожидать в январе-феврале 2022 года. Такой прогноз озвучил врач Игорь Гайдук. Также он отметил, что в этот период к коронавирусу присоединится и грипп.