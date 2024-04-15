РФ хочет расширить линию фронта: в Генштабе Эстонии раскрыли новую тактику оккупантов

Россия пытается расширить линию фронта, поскольку это, в свою очередь, заставит Украину расширить оборону.

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Оккупанты применяют новую тактику обстрелов Украины / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Эно Миц заявил, что российские военные в Украине используют так называемую "тактику амебы". Поскольку они не имеют возможностей для глубокого прорыва, то экспериментируют с небольшими силами повсюду и надеются, что где-то появится шанс.

Он отметил, что в последнее время участились нападения российских войск на Харьков, и московские пропагандистские каналы призывают стереть украинский город с лица земли, сообщает ERR.

По словам Мица, это даже удивительно, что Харьков еще не уничтожен, ведь он расположен недалеко от зоны боевых действий. Кроме того, по его мнению, Россия пытается расширить линию фронта, поскольку это, в свою очередь, заставит Украину расширить оборону, что будет означать ее утончение.

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"Сами россияне используют то, что можно назвать "тактикой амебы". Осознанно или нет, но, как я уже сказал, у них нет возможностей для глубокого прорыва, но они проталкиваются везде, несмотря на жизни своих солдат, на свою технику, так сказать, горящую, и надеются, что где-то вдруг появится возможность. Такова их модель действий, которая характерна не только для их действий на поле боя, но и, можно сказать, в глобальном масштабе", - сказал Миц.

Генерал заявил, что хотя у России есть возможность бомбить Харьков, у нее нет возможности взять город.

"Россия может пробиться через сам город одним махом, но чтобы удержать его под контролем, потребуется значительно больше войск. А это именно то, чего сегодня не хватает россиянам. Мы видим, что она, так сказать, производит больше войск - факт в том, что сегодня у нее больше войск в Украине, чем два года назад, - но, опять же, уровень их подготовки и уровень командования низкий, на уровне групповых рот. В последние недели они также попытались объединить ротные бронетанковые атаки, но это скорее единичные случаи", - пояснил он.

Напомним, что Олег Жданов сказал, может ли РФ скоро пойти в наступление. Военный эксперт считает, если Запад и дальше будет задерживать помощь Украине, то РФ может перегруппировать войска и подготовить новую группировку для более масштабного наступления.

Оккупанты взяли под контроль посадки между Тоненьким и Уманским. Накануне враг дважды пытался штурмовать южные окраины Уманского. Россияне не жалеют ни технику, ни личный состав. Аналитики DeepState раскрыли ситуацию на фронте.

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