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РФ может напасть на одну из стран НАТО: майор ВСУ объяснил цель Путина

13 февраля 2023, 15:53
Нападение на страну Альянса может произойти в ближайшие месяцы. Такая провокация будет иметь под собой задуманную Путиным коварную цель.
Россия, российские военные, НАТО, Алексей Гетьман
РФ может напасть на одну из стран НАТО, считает майор запаса ВСУ/ ua.depositphotos.com, УНИАН

Страна-агрессор РФ в ближайшие месяцы может напасть на одну из стран Североатлантического альянса. Такой провокацией российский диктатор Владимир Путин может попытаться втянуть НАТО в прямое противостояние с Россией.

Такой коварный план Кремля призван показать россиянам, будто бы РФ и вправду воюет с Альянсом. Ведь именно такой нарратив постоянно распространяла российская пропаганда. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью "Обозревателю".

Он отмечает, что текущее наступление, которое пытается проводить РФ, проходит для страны-агрессора неуспешно. Поэтому Кремль после неудачного наступления может сделать паузу в войне, и использовать ее для подготовки нового наступления, в которое может пойти в мае или июне.

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Кроме этого, эту паузу РФ может использовать для того, чтобы совершить провокации против одной из стран НАТО.

"Думаю, в течение этой паузы Кремль может предпринять попытку развязать еще одну войну. Это может быть атака на Польшу, это может быть Ближний Восток. Где угодно. Это с одной стороны. А с другой – они всё-таки будут пытаться договориться с помощью своего лобби в Европе, чтобы мы пошли на какие-то переговоры и объявили перемирие", – поделился своим прогнозом эксперт.

Провокация против страны НАТО может быть направлена на то, чтобы посмотреть, как Альянс отработает статью 5 своего Устава – вмешается или нет в ситуацию.

По словам майора Гетьмана, России важно, чтобы эта страна, против которой будет направлена провокация, непосредственно ответила на такие действия РФ. Ведь в России постоянно распространяют нарративы, якобы они "воюют с НАТО".

"(РФ нужно – ред.) может, чтобы какой-то самолет сбили, во что бы то ни стало. Им нужен информационный повод, по которому они раздуют большую волну", – отмечает майор.

Одной из целей такой провокации может быть попытка вытеснить тему войны в Украине с первых полос западных медиа, добавил Гетьман.

Возможно ли прямое военное противостояние между РФ и НАТО

Ранее политтехнолог Михаил Шейтельман выразил мнение, что НАТО вступит в войну на стороне Украины в двух случаях – из-за Беларуси и применения ядерного оружия Россией. Если Беларусь осмелится вступить в войну против Украины, Альянс может вступить в войну с Беларусью, а не с РФ. Жестким сценарием, по мнению Шейтельмана, будет любое применение ядерного оружия Россией.

Также ранее министр обороны Алексей Резников выразил мнение, что страна-агрессор Россия не пойдет на прямое столкновение с Североатлантическим альянсом. Диктатор РФ Владимир Путин хорошо понимает, что такую войну он проиграет очень быстро.

Напомним, российский политолог и публицист Андрей Пионтковский отмечал, что НАТО может пойти на военное столкновение с РФ, если Россия попытается использовать ядерное оружие или обстреляет конвои с техникой для Украины.

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