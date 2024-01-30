РФ перебросила Росгвардию на оккупированную территорию: к чему готовятся

Россия перебрасывает дополнителные силы на уже захваченные территории.

https://glavred.info/ukraine/rf-perebrosila-rosgvardiyu-na-okkupirovannuyu-territoriyu-k-chemu-gotovyatsya-10537343.html Ссылка скопирована

РФ перебросила Росгвардию на оккупированную территорию / коллаж: Главред, фото: РосСМИ, DeepState

Захватчики страны-агрессора перевели на временно-оккупированнные территории Украины дополнительные силы Росгвардии. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Согласно данным ведомства, подобные действия свидетельствуют о подготовке к проведению так называемых выборов в оккупации.

видео дня

В ЦНС добавляют, что целью России сейчас является обеспечение безопасности коллаборантов и практически полноценной явки на будущих выборах президента РФ в оккупированных украинских регионах.

"В ходе подготовки к "выборам" на временно оккупированных территориях россияне направили в захваченные регионы дополнительные силы Росгвардии. Полицаи должны обеспечить безопасность коллаборантов из "избирательных участков", а также для обхода украинцев во время волеизъявления", - сообщили в ведомстве.

Также там ассказали, что в РФ хотят "нарисовать" явку на выборах потому предлагают и разрешают голосовать даже по месту жительства.

"Таким образом, полицаи будут заниматься принуждением украинцев голосовать за российского диктатора Владимира Путина, а также охранять предателей", - резюмировали в ЦНС.

Выборы в РФ

В интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, почему войска РФ усилили обстрелы Харькова, оценил вероятность наземного наступления на город, проанализировал ситуацию на Купянском направлении, раскрыл планы Москвы на фронте к "выборам Путина" и объяснил, почему зимнее наступление России уже можно считать провальным.

Также, представитель Евросоюза Питер Стано рассказал, что решения и действия президента России Владимира Путина являются четкими и свидетельствуют о его намерении продолжать войну против Украины. Реальные признаки мирных инициатив со стороны Кремля - отсутствуют. Путин, ведя предвыборную кампанию, усилит агрессивные действия против Украины.

К тому же, в ходе подготовки к выборам президента агрессора России Владимира Путина Кремль решил заключить новый социальный договор с россиянами. Проблемы нарастают, признаки дестабилизации обстановки скрывать все сложнее, поэтому Москва решила установить контакт с "глубинным народом" и пообещала ему денег. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.