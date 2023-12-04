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Без жертв не обошлось: в РФ фура на скорости влетела в колонну Росгвардии

Ангелина Подвысоцкая
4 декабря 2023, 17:32
В результате аварии пострадали минимум 5 бойцов Росгвардии, есть погибшие.
авария в РФ
В РФ фура влетела в колонну Росгвардии / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Telegram

В России большая фура на скорости влетела в колонну Росгвардии. В результате пострадала часть российских оккупантов. Видео уже разлетелось в Сети.

Инцидент произошел в Воронежской области. Фура ехала по дороге и врезалась в припаркованные автобусы, "Уралы" и машина сопровождения бойцов Росгвардии. Сообщается, что в результате пострадали пятеро солдат.

Пассажир грузовика погиб, а водитель травмирован. Пострадавшие росгвардейцы находятся в больнице.

видео дня

Смотрите видео с моментом аварии в РФ:

авария в РФ
В РФ фура влетела в колонну Росгвардии / фото: скриншот

Как сообщал Главред, ранее ВСУ ликвидировали российского генерал-майора ВДВ Дмитрия Ульянова. Он командовал полком оккупантов, которые были мобилизованы в Республике Татарстан.

Также в Украине был ликвидирован комбриг 2-й отдельной мотострелковой бригады "ЛНР", полковник Денис Иванов (позывной "Ташкент"). Его часто показывали по российским госканалам и называли "легендарным комбригом".

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