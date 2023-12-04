Без жертв не обошлось: в РФ фура на скорости влетела в колонну Росгвардии

В России большая фура на скорости влетела в колонну Росгвардии. В результате пострадала часть российских оккупантов. Видео уже разлетелось в Сети.
Инцидент произошел в Воронежской области. Фура ехала по дороге и врезалась в припаркованные автобусы, "Уралы" и машина сопровождения бойцов Росгвардии. Сообщается, что в результате пострадали пятеро солдат.
Пассажир грузовика погиб, а водитель травмирован. Пострадавшие росгвардейцы находятся в больнице.
Смотрите видео с моментом аварии в РФ:
Как сообщал Главред, ранее ВСУ ликвидировали российского генерал-майора ВДВ Дмитрия Ульянова. Он командовал полком оккупантов, которые были мобилизованы в Республике Татарстан.
Также в Украине был ликвидирован комбриг 2-й отдельной мотострелковой бригады "ЛНР", полковник Денис Иванов (позывной "Ташкент"). Его часто показывали по российским госканалам и называли "легендарным комбригом".
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