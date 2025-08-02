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Риск потери новых земель: Сырский об угрожающей ситуации на трех направлениях

Алексей Тесля
2 августа 2025, 23:12
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Российские войска применяют тактику "тотального просачивания", рассказал Александр Сырский.
Риск потери новых земель: Сырский об угрожающей ситуации на трех направлениях
Александр Сырский рассказал о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 56 ОМБр, t.me/osirskiy

Важное из заявлений Сырского:

  • Наиболее сложная ситуация сейчас - на трех направлениях
  • Российские войска применяют тактику "тотального просачивания"

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил подразделения Вооруженных сил и Национальной гвардии, держащие оборону на Покровском направлении, и ознакомился с оперативной обстановкой на угрожающих участках фронта.

"Наиболее сложная ситуация сейчас - на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. Враг наращивает усилия для захвата наших ключевых агломераций, ищет уязвимые места в нашей обороне, ведет активные боевые действия одновременно на нескольких направлениях", - сообщил Сырский в Facebook.

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По его словам, российские войска применяют тактику "тотального просачивания" с активизацией диверсионных действий в тылу. Впрочем, ДРГ противника обезвреживаются, а для усиления противодействия созданы специальные противодиверсионные резервы.

Покровск Инфографика
/ Инфографика: Главред

Также главнокомандующий провел на месте совещания с командирами, обсудил усиление инженерного обустройства позиций, фортификаций, минно-взрывных и антидронных заграждений.

"Такая работа ведется, однако должна быть более активной, широкой и комплексной", - подчеркнул он.

Сырский добавил, что отдал необходимые распоряжения для улучшения обороны и решения на местах насущных проблем.

"Спасибо защитникам украинской Донетчины за мужество и выносливость ... Работаем вместе, чтобы достичь общей цели - уничтожить врага, сохранить Украину", - подытожил главнокомандующий.

Ранее сообщалось о том, что российские сухопутные войска ужесточают попытки окружить Покровск Донецкой области. В течение последней недели российские силы добились постепенных успехов к северо-востоку от Покровска.

Напомним, ранее в ВСУ сообщили о попытках прорыва РФ на трех направлениях. Военный сообщил об усиленных штурмах врага сразу на нескольких участках фронта.

Ранее, как писал Главред, российские войска на фронте приближаются к городу Доброполье, который остается последним крупным населенным пунктом перед полным окружением Покровска.

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О персоне: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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