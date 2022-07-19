Россия готовит новое наступление: Жданов назвал направления и сказал, на сколько РФ хватит потенциала

Россия готовит новое наступление на нескольких направлениях – Жданов/ sprotyv.info, Главред

Россия готовится к проведению новых наступательных действий на ряде направлений в Украине. Основным направлением, где страна-агрессор увеличит свою активность, будет Донецкая область, а именно города Славянск, Краматорск, Бахмут.

РФ не может отказаться от идеи захватить всю Донецкую область в ее административных границах. Об этом рассказал в колонке для Главреда военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Еще одно направление возможного усиления наступления РФ – это Запорожская область. Там российское войско активно накапливает силы. Также оккупанты могут сильнее атаковать Харьков – но только с целью отвлечь внимание. Есть угроза наступления и для Киева.

"Так или иначе главными направлениями будут Запорожье и Донецкая область", – говорит эксперт.

По словам Жданова, россияне вряд ли двинутся на Днепр, ведь вероятнее всего не дойдут даже до Запорожья.

РФ усилит наступление, потому что иначе ей придется обороняться

Эксперт отметил, что Россия в любом случае будет усиливать наступление на разных направлениях. Ведь если она прекратит наступать, российским войскам придется переходить в глухую оборону. Это стране-агрессору невыгодно, особенно в контексте того, что у Украины появляются дальнобойные системы вооружений.

Однако для самой России усиление наступления будет неуспешным, отмечает военный эксперт. Также Жданов подчеркнул, что ресурсов и потенциала российской армии при таких условиях надолго не хватит – максимум на полгода.

Ранее сообщалось, что колонна военной техники России и около тысячи военных, которые ранее дислоцировались на границе Донецкой и Запорожской областей, были переброшены в сторону Запорожья.

Напомним, российские оккупанты во вторник, 19 июля, нанесли новый ракетный удар по центральной части Краматорска Донецкой области. В сети публикуют фото с места событий, на которых видны два горящих балкона многоэтажных жилых домов.

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