От кадыровцев набрались: российские оккупанты вступили в "смертельный бой" с полем

Российские оккупанты вступили в "ожесточенный бой" с полем/ скрин

Российские оккупанты похвастались видео, на котором видно их "неравный и ожесточенный бой" с чистым полем, который они вели из кабины вертолета.

Где именно были сняты кадры, неизвестно. Видео сначала распространили сами оккупанты, затем оно разошлось в соцсетях.

Как пошутил Telegram-канал "РИА-Мелитополь", захватчики успешно "денацифицировали" украинское поле.

"Российские оккупанты вступили "в неравный бой с природой", именно этому их научили "TikTok-войска" Кадырова", – отмечается в сообщении.

На кадрах, снятых оккупантами, видно, что они ведут огонь из кабины вертолета, который летит низко над землей. При этом на поле, по которому стреляют, не видно каких-то целей. И даже если бы они были, попасть в них из стрелкового оружия, находясь на такой высоте, невозможно.

Ранее сообщалось, что кадыровцы, которые известны Tik-Tok роликами, но не боевыми успехами, устроили перестрелку с кустами, в которых никого не было. В сети появилось видео, на котором TikTok-войска Кадырова героически расправились с украинскими кустами.

Напомним, российские захватчики уже дошли до нового уровня деградации – записывают видео для Tik-Tok под украинские песни в поддержку ВСУ.

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