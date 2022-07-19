Трое элитных русских десантников вернулись домой без ног после встречи с ВСУ

Как с иронией пишут украинские офицеры, фотографии безногих десантников, конечно же, приведут к новым очередям из добровольцев у русских военкоматов.
Русские оккупанты из 76-й десантно-штурмовой дивизии (имеющей неофициальный статус "элитной") вернулись после боев ВСУ с тяжелыми ранами, из-за которых медикам пришлось ампутировать им ноги. Об этом сообщает Telegram-канал "СтратКом ЗСУ".
На снимке видно, как трое оккупантов сидят и с натянутыми улыбками позируют фотографам. И при этом у каждого ампутировано по ноге.
"Лучшая реклама участия в войне на Донбассе от знаменитых псковских десантников. Представляем, какие сейчас очереди из добровольцев в военкоматах Пскова" – с иронией подписали снимок украинские офицеры.
Причем один из оккупантов гордо натянул на себя футболке с символикой российской военной агрессии против Украины.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.
Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.
До того полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан писал, что бойцы ВСУ ликвидировали очередного русского оккупанта-хвастуна, заявлявшего, что Россия почти "победила" Украину - Олега Доброва.
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