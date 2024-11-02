Россияне атакуют Украину дронами: в пригороде Киева прогремел взрыв

Что известно:
- РФ запустила ударные БПЛА по Украине
- В пригороде Киева в Вышгородском районе произошел взрыв
- Россияне сменили тактику, поэтому сбивание "Шахедов" усложнилось
Вечером субботы, 2 ноября, в Киеве прогремели взрывы. Россияне атакуют Украину дронами, силы ПВО отражают угрозу. Об этом сообщили Воздушные силы Украины и Киевская городская военная администрация.
"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - призвал глава КГВА Сергей Попко.
Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении нескольких вражеских ударных БпЛА в направлении Киева.
"БпЛА через Киев в южном направлении. БпЛА курсом на Киев с северного направления", - говорится в сообщениях.
Вскоре мэр столицы Виталий Кличко сообщил о взрыве в пригороде. В то же время он заверил, что в области работает ПВО.
"Взрыв в пригороде Киева в Вышгородском районе. В области и в столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" - написал Кличко.
По состоянию на 23:30 в Киеве отменили воздушную тревогу, однако в области она все еще продолжается.
"Сбивание шахедов усложнилось, в частности из-за низкой высоты их пролетов и изменение российской тактики. Меры принимаются. Это важно понимать", - отметил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПИ.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.
Движение вражеских БпЛА
В воздушном пространстве ряда областей Украины находятся российские "Шахеды". По данным Воздушных сил, по состоянию на 23:38 беспилотники зафиксированы:
- БпЛА в южной части Житомирщины, движется на запад.
- Дрон в северной части Киевщины, курс западный.
- В восточной части Черниговщины находится беспилотник, который движется в юго-западном направлении.
- В западной части Сумщины обнаружен БпЛА, он держит курс на запад.
- Западнее Харькова зафиксирован БпЛА, который движется на юг.
- Южнее Сум наблюдается дрон, который также направляется на юг.
Российские атаки по Украине 2 ноября - что известно
Напомним, 2 ноября российские оккупанты снова совершили дроновую атаку на Киев. Обломки БпЛА упали в шести районах столицы. В результате атаки повреждены несколько жилых домов и автомобилей.
Российские войска запустили 71 ударный беспилотник и управляемую авиационную ракету по территории Украины. Силы ПВО сбили 39 вражеских дронов.
Вследствие российской атаки возникли повреждения в электросетях, что привело к отключению электричества для 1860 абонентов.
Как сообщал Главред, вечером 2 ноября в Днепровском районе Днепропетровщины прогремел мощный взрыв в результате ракетного удара российских оккупантов. Начальник Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что пострадали восемь человек, среди которых двое детей - 8 и 15 лет.
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