В Киеве прогремели взрывы: есть падение обломков и возгорание - детали

В области и на подступах к Киеву работала ПВО.

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Взрывы в Киеве / коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Вкратце:

В Киеве работала ПВО

Из-за падения обломков в Подольском районе возникло возгорание

Информация о пострадавших не поступала

Утром, 31 октября, в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за дронов россиян, которые летят по направлению в столицу.

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в 5:40 в области и на подступах к Киеву работала ПВО.

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Известно, что в результате атаки ударных дронов РФ по Киеву в Подольском районе города зафиксировано падение обломков. Предварительно, есть информация о пожаре.

Через несколько минут в КГВА подчеркнули, что вследствие падения обломков в Подольском районе, на открытой местности возникло возгорание травяного настила на площади примерно 50 м. кв.

"Ведется работа по ликвидации пожара. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала", - говорится в сообщении.

В 6:53 а КГВА сообщили, что пожар ликвидирован.

Также известно о повреждении окон в двух двухэтажных жилых домах и одном административном здании.

"Предварительно, есть информация о повреждении высоковольтной линии электропередач", - добавили там.

Кто такой Сергей Попко? Сергей Попко - украинский военный, генерал-полковник Вооруженных Сил Украины. Командующий Сухопутных войск Украины (2016-2019). Начальник Киевской городской военной администрации (с 21 октября 2022 года), пишет Википедия.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, вооруженные силы страны-агрессора РФ нанесли авиаудар по Харькову. В результате атаки есть пострадавшие, удар пришелся на жилой многоэтажный дом.

Вечером среды, 30 октября, в Одессе также прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. Оккупанты выпустили по Одесской области около десяти ракет.

Стоит подчеркнуть, что оккупанты почти каждую ночь атакуют столицу ударными беспилотниками. Представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов сказал, что российские ударные беспилотники заходят на Киев на малых высотах и с разных сторон.

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