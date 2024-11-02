РФ ударила по Днепропетровской области: среди раненых - дети

В результате атаки российских оккупантов в Днепропетровской области повреждена инфраструктура, рассказал глава ОВА Сергей Лысак.

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Оккупанты атаковали Днепропетровскую область / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

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РФ атаковала баллистикой Днепропетровскую область

В результате удара 5 человек получили ранения, среди них двое детей

Повреждена инфраструктура

В субботу, 2 ноября, в Днепровском районе прогремел мощный взрыв. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории области. Об этом сообщил начальник Днепропетровской области Сергей Лысак.

"В Днепровском районе прогремел взрыв", - написал он.

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Перед этим Воздушные силы Украины предупреждали об угрозе использования баллистического вооружения россиянами с восточного направления.

Лысак уточнил, что из-за вражеской атаки повреждена инфраструктура. По предварительным данным, ранены пять человек, среди которых двое детей.

Днепропетровская областная прокуратура сообщила, что пострадавшим детям – 8 и 15 лет. Россияне повредили критическую инфраструктуру.

Обновлено 19:00: Количество пострадавших от российского удара выросло до восьми. Двое детей, получивших ранения, госпитализированы.

"У девочки 8 лет осколочные поражения лица, у 15-летнего парня – обеих голеней. Они в удовлетворительном состоянии. В больнице и 83-летняя женщина - "тяжелая". У нее травмированная нога. Остальным потерпевшим помощь оказали на месте, приходить в себя будут дома", - уточнил Лисак.

Баллистика из Ирана / Инфографика: Главред

Кто такой Сергей Лысак? Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - глава Днепропетровской ОГА.

Атака РФ по Украине 2 ноября - что известно

Напомним, в субботу, 2 ноября, российские оккупанты атаковали Киев дронами. По данным Киевской городской военной администрации, обломки дронов упали в шести районах Киева: Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Печерском и Днепровском. В результате атаки повреждены несколько жилых домов и автомобилей.

Также Воздушные силы сообщили, что российские войска запустили 71 ударный беспилотник и управляемую авиационную ракету по Украине. Сбить удалось 39 вражеских дронов.

Как сообщал Главред, из-за российской атаки дронами повреждениям подверглись электросети. Атака продолжалась более 8 часов, без электричества остались 1860 абонентов.

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