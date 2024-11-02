РФ массированно ударила по Киеву, обломки упали в 6 районах, есть разрушение: детали

Кратко:
- РФ массированно ударила дронами по Киеву
- Зафиксировано падение обломков дронов в 6 районах столицы
- Обломки дрона попали в офисное помещение
Российские оккупанты утром в субботу, 2 ноября, повторно ударили по Киеву дронами. Обломки дрона попали в офисное здание в Шевченковском районе столицы. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
Он отметил, что экстренные службы работают на месте происшествия.
"В Шевченковском районе обломки дрона попали в офисное здание. Предварительно - возгорание на одном из этажей. Экстренные службы на месте", - сообщил мэр города.
В КГВА рассказали, что в результате попадания обломков дрона в нежилом здании вспыхнул пожар.
"Зафиксировано падение обломков и в Шевченковском районе. По предварительной информации, в результате падения обломков произошло возгорание в многоэтажном нежилом доме", - говорится в сообщении КГВА.
Падение обломков дронов зафиксировано в 6 областях
В КГВА сообщили, что падение обломков дронов зафиксировано уже в шести областях.
"По состоянию на эту минуту, в результате атаки дронов вооруженных сил РФ по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков уже в шести районах столицы - в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском. Доподлинно известно об одном пострадавшем. Все пожары ликвидированы. Данные оперативной сводки постоянно уточняются", - говорится в сообщении.
Какие последствия падения обломков дронов в Киеве
Также в КГВА рассказали о последствиях падения обломков дронов в разных районах Киева.
В Соломенском районе:
- повреждено остекление и внешняя отделка нескольких жилых домов;
- повреждены 5 автомобилей;
Без пожара и пострадавших.
Святошинский район:
- пожар на 15 и 16 этаже в 16-этажном жилом доме на площади 50 м.кв. Пожар ликвидирован. Эвакуированы 18 человек. Пострадал 1 человек (полицейский).
- повреждено нежилое помещение на территории частной застройки.
Голосеевский район:
- в 22-этажном жилом доме частично повреждено остекление нескольких квартир. Без пожара и пострадавших.
Днепровский район:
- предварительно, возникли локальные пожары на нескольких балконах многоквартирных домов. Информация уточняется.
Данных о пострадавших не поступало.
Шевченковский район:
- возникло возгорание между 3 и 4 этажами недействующего многоэтажного здания на площади 2 м.кв. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
Печерский район:
- в 8-этажном жилом доме поврежден балкон. Пострадавших и пожара - нет.
"Данные оперативной сводки постоянно обновляются и уточняются. В столице продолжается воздушная тревога. Ведется боевая работа по отражению атаки вражеских дронов. Позаботьтесь о собственной безопасности!", - подчеркнули в КГВА.
Как Главред сообщал ранее, РФ массированно ударила по Киеву дронами утром 2 ноября. Из-за удара дроном были частично разрушены 15 и 16 этажи многоэтажки, произошло возгорание.
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Удары РФ по Украине дронами и ракетами - последние новости
В ночь на 1 ноября РФ запустила по Украине ракеты и 48 дронов. Были пострадавшие и разрушения в нескольких областях. В одной из областей спасатели доставали людей из горящего дома.
1 ноября РФ ударила ракетами по жилым домам в Харькове. Был зафиксирован прилет в жилой частный дом, также повреждены многоэтажные дома, сообщил Олег Синегубов.
Также, как сообщал Главред, 1 ноября РФ попала двумя ракетами по полицейским в Харькове. В результате ракетной атаки погиб полковник, многие полицейские ранены.
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