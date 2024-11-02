РФ массированно ударила по Киеву, обломки упали в 6 районах, есть разрушение: детали

Вспыхнул пожар в результате попадания обломков дрона в офисное помещение в Шевченковском районе столицы. Обломки падали в 6 районах Киева.

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Обломки дрона попали в офисное помещение в Киеве/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, КГВА

Кратко:

РФ массированно ударила дронами по Киеву

Зафиксировано падение обломков дронов в 6 районах столицы

Обломки дрона попали в офисное помещение

Российские оккупанты утром в субботу, 2 ноября, повторно ударили по Киеву дронами. Обломки дрона попали в офисное здание в Шевченковском районе столицы. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Он отметил, что экстренные службы работают на месте происшествия.

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"В Шевченковском районе обломки дрона попали в офисное здание. Предварительно - возгорание на одном из этажей. Экстренные службы на месте", - сообщил мэр города.

В КГВА рассказали, что в результате попадания обломков дрона в нежилом здании вспыхнул пожар.

"Зафиксировано падение обломков и в Шевченковском районе. По предварительной информации, в результате падения обломков произошло возгорание в многоэтажном нежилом доме", - говорится в сообщении КГВА.

Падение обломков дронов зафиксировано в 6 областях

В КГВА сообщили, что падение обломков дронов зафиксировано уже в шести областях.

"По состоянию на эту минуту, в результате атаки дронов вооруженных сил РФ по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков уже в шести районах столицы - в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском. Доподлинно известно об одном пострадавшем. Все пожары ликвидированы. Данные оперативной сводки постоянно уточняются", - говорится в сообщении.

Какие последствия падения обломков дронов в Киеве

Также в КГВА рассказали о последствиях падения обломков дронов в разных районах Киева.

В Соломенском районе:

- повреждено остекление и внешняя отделка нескольких жилых домов;

- повреждены 5 автомобилей;

Без пожара и пострадавших.

Святошинский район:

- пожар на 15 и 16 этаже в 16-этажном жилом доме на площади 50 м.кв. Пожар ликвидирован. Эвакуированы 18 человек. Пострадал 1 человек (полицейский).

- повреждено нежилое помещение на территории частной застройки.

Голосеевский район:

- в 22-этажном жилом доме частично повреждено остекление нескольких квартир. Без пожара и пострадавших.

Днепровский район:

- предварительно, возникли локальные пожары на нескольких балконах многоквартирных домов. Информация уточняется.

Данных о пострадавших не поступало.

Шевченковский район:

- возникло возгорание между 3 и 4 этажами недействующего многоэтажного здания на площади 2 м.кв. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Печерский район:

- в 8-этажном жилом доме поврежден балкон. Пострадавших и пожара - нет.

"Данные оперативной сводки постоянно обновляются и уточняются. В столице продолжается воздушная тревога. Ведется боевая работа по отражению атаки вражеских дронов. Позаботьтесь о собственной безопасности!", - подчеркнули в КГВА.

Как Главред сообщал ранее, РФ массированно ударила по Киеву дронами утром 2 ноября. Из-за удара дроном были частично разрушены 15 и 16 этажи многоэтажки, произошло возгорание.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Что известно о дронах "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине дронами и ракетами - последние новости

В ночь на 1 ноября РФ запустила по Украине ракеты и 48 дронов. Были пострадавшие и разрушения в нескольких областях. В одной из областей спасатели доставали людей из горящего дома.

1 ноября РФ ударила ракетами по жилым домам в Харькове. Был зафиксирован прилет в жилой частный дом, также повреждены многоэтажные дома, сообщил Олег Синегубов.

Также, как сообщал Главред, 1 ноября РФ попала двумя ракетами по полицейским в Харькове. В результате ракетной атаки погиб полковник, многие полицейские ранены.

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