РФ цинично атаковала объекты энергетики: какой регион остался без света

Практически 2 тысячи абонентов остались без электричества из-за атаки дронов на Киевщине.

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Из-за атаки дронов возникли проблемы со светом / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

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В Киевской области продолжаются отключения света

Почти 2 тысячи жителей без электроэнергии

В ночь на 2 ноября российские войска атаковали Киев и область дронами. В результате удара возникли повреждения электросетей. Об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.

По словам начальника ОВА, атака дронами на Киевщину продолжалась более 8 часов. В результате обстрела 1860 абонентов в одном из сел области остались без электричества из-за повреждения линий электропередач.

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Кроме того, в четырех районах области повреждены 8 частных домов, квартира в многоэтажном доме и две хозяйственные постройки - выбиты окна, двери, повреждены фасады и крыши.

"В результате падения обломков сбитых целей в частном хозяйстве сгорел комбайн. Как сообщалось ранее, в результате атаки есть пострадавшая - 82-летняя женщина, которая получила осколочное ранение из-за падения частей БПЛА. Женщина с ранами головы и гипертоническим кризом доставлена в больницу. Состояние удовлетворительное. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Руслан Кравченко.

В ДТЭК также сообщали, что утреннее поражение транзитной высоковольтной линии в Киевской области привело к отключению света в столице.

"Часть домов Голосеевского района осталась без электричества. Энергетики ДТЭК оперативно перезаживили клиентов и в течение одного часа вернули свет", - рассказали в компании.

При этом сама высоковольтная линия нуждается в ремонте.

Кто такой Руслан Кравченко? Руслан Кравченко - украинский прокурор, участник российско-украинской войны. Председатель Киевской областной государственной администрации с 10 апреля 2023 года. Кандидат на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины, пишет Википедия.

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Как ранее писал Главред, оккупанты утром в субботу, 2 ноября, атаковали Киев "Шахедами". Во время атаки дронов в Святошинском районе города были частично разрушены 15 и 16 этажи многоэтажки, произошло возгорание.

Также по словам мэра Киева, обломки дрона попали в офисное здание в Шевченковском районе столицы. Он отметил, что экстренные службы работают на месте происшествия.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ написали, что российские захватчики в ночь 2 ноября запустили по Украине 71 ударный беспилотник, а также управляемую авиационную ракету.

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