Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ цинично атаковала объекты энергетики: какой регион остался без света

Марина Фурман
2 ноября 2024, 15:20
294
Практически 2 тысячи абонентов остались без электричества из-за атаки дронов на Киевщине.
Дрон, ДТЭК
Из-за атаки дронов возникли проблемы со светом / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное:

  • В Киевской области продолжаются отключения света
  • Почти 2 тысячи жителей без электроэнергии

В ночь на 2 ноября российские войска атаковали Киев и область дронами. В результате удара возникли повреждения электросетей. Об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.

По словам начальника ОВА, атака дронами на Киевщину продолжалась более 8 часов. В результате обстрела 1860 абонентов в одном из сел области остались без электричества из-за повреждения линий электропередач.

видео дня

Кроме того, в четырех районах области повреждены 8 частных домов, квартира в многоэтажном доме и две хозяйственные постройки - выбиты окна, двери, повреждены фасады и крыши.

"В результате падения обломков сбитых целей в частном хозяйстве сгорел комбайн. Как сообщалось ранее, в результате атаки есть пострадавшая - 82-летняя женщина, которая получила осколочное ранение из-за падения частей БПЛА. Женщина с ранами головы и гипертоническим кризом доставлена в больницу. Состояние удовлетворительное. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Руслан Кравченко.

В ДТЭК также сообщали, что утреннее поражение транзитной высоковольтной линии в Киевской области привело к отключению света в столице.

"Часть домов Голосеевского района осталась без электричества. Энергетики ДТЭК оперативно перезаживили клиентов и в течение одного часа вернули свет", - рассказали в компании.

При этом сама высоковольтная линия нуждается в ремонте.

Кто такой Руслан Кравченко?

Руслан Кравченко - украинский прокурор, участник российско-украинской войны. Председатель Киевской областной государственной администрации с 10 апреля 2023 года. Кандидат на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины, пишет Википедия.

Удар РФ по Украине - последние новости

Как ранее писал Главред, оккупанты утром в субботу, 2 ноября, атаковали Киев "Шахедами". Во время атаки дронов в Святошинском районе города были частично разрушены 15 и 16 этажи многоэтажки, произошло возгорание.

Также по словам мэра Киева, обломки дрона попали в офисное здание в Шевченковском районе столицы. Он отметил, что экстренные службы работают на месте происшествия.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ написали, что российские захватчики в ночь 2 ноября запустили по Украине 71 ударный беспилотник, а также управляемую авиационную ракету.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине дроны Кравченко шахид атака дронов Дрон Shahed-136
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Когда Украина будет иметь собственные крылатые ракеты: стали известны сроки

Когда Украина будет иметь собственные крылатые ракеты: стали известны сроки

15:53Украина
Серьезная угроза прорыва фронта: РФ могут "сгладить" Угледарский выступ

Серьезная угроза прорыва фронта: РФ могут "сгладить" Угледарский выступ

15:45Украина
РФ цинично атаковала объекты энергетики: какой регион остался без света

РФ цинично атаковала объекты энергетики: какой регион остался без света

15:20Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Надо иметь ум гения, чтобы ответить правильно: какие 3 различия есть между рисунками

Надо иметь ум гения, чтобы ответить правильно: какие 3 различия есть между рисунками

Путинист Филипп Киркоров обманывал поклонников всю жизнь - тайна раскрыта

Путинист Филипп Киркоров обманывал поклонников всю жизнь - тайна раскрыта

"Повышение буде сразу большим": когда и на сколько в Украине взлетят коммунальные тарифы

"Повышение буде сразу большим": когда и на сколько в Украине взлетят коммунальные тарифы

Надо найти число 88 среди 89 за 6 секунд: справится только самый внимательный

Надо найти число 88 среди 89 за 6 секунд: справится только самый внимательный

Берем немного фарша и готовим ужин на всю семью: рецепт просто улет

Берем немного фарша и готовим ужин на всю семью: рецепт просто улет

Последние новости

16:27

Арнольд Шварценеггер лишил своего сына финансовой поддержки

16:11

"Войска КНДР заходят на позиции": ВСУ очертили ситуацию на Курском направлении

15:53

Когда Украина будет иметь собственные крылатые ракеты: стали известны сроки

15:20

РФ цинично атаковала объекты энергетики: какой регион остался без света

15:15

Где спрятался тигр в джунглях: хищника смогут найти только люди с "орлиным зрением"

Новые цены на продукты, доллар по 42 и изменения для водителей: что ждет украинцев с 1 ноябряНовые цены на продукты, доллар по 42 и изменения для водителей: что ждет украинцев с 1 ноября
14:59

"ЖадАний" или "жАданий" - как правильно: какой ошибки нужно избегатьВидео

14:40

Украина может потерять контроль над Донбассом: аналитик раскрыл тревожный прогноз

14:39

Может ударить по Москве и убить Путина: Украина скоро получит собственную ракету - СМИ

14:18

Почему вредно заправлять автомобиль "до краев": водители будут удивлены

Реклама
14:14

Сын Виктора Павлика выехал в США и строит собственный бизнес - что делает

13:55

РФ впервые за 15 дней вывела ракетоноситель с "Калибрами": в ВМС раскрыли угрозы

13:53

Одно из самых мощных с 2022 года: Сырский рассказал о новом наступлении РФ

13:30

Ежи во всем мире оказались под угрозой исчезновения: какова причина

13:09

Эксперты призвали протереть окна средством для мытья посуды: для чего это нужноВидео

12:40

Путин бросил большие силы, чтобы сломать сопротивление ВСУ: РФ готовится захватить город

12:37

Как отмыть кастрюлю от жирного налета: нужна только картошка и сольВидео

12:27

РФ может прекратить ежедневные атаки "Шахедами" по Украине: что для этого нужно

12:23

Оккупанты запустили по Украине 71 "Шахед": повреждены дома в 4 областях

12:10

Ведущий почти выгнал певца Melovin из студии

12:00

Украине надо сделать два шага, чтобы не допустить капитуляции - экс-посол в США ШамшурВидео

Реклама
11:41

Кто кому должен уступить дорогу: интересная задача по ПДД для опытных водителейВидео

11:40

РФ наступает на многих направлениях: Сирский назвал основные преимущества врага

11:33

РФ перебросила более 7 тыс. солдат КНДР в районы вблизи Украины - ГУР

11:22

РФ запускает по Украине обновленные "Шахеды": эксперт предупредил о плане Путина

11:08

В России скончалась актриса сериала "Интерны" и "Универ"

10:43

Многие его видели: что означает символ "CE" на товарах

10:35

Заводы Рейнметалл в Украине: сколько снарядов будут производить?мнение

09:49

Большинство совершает ошибку: нужно ли мыть сырое мясо

09:17

РФ массированно ударила по Киеву, обломки упали в 6 районах, есть разрушения: деталиФото

09:16

Карта Deep State онлайн за 2 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:03

Российские захватчики оккупировали Ясную Поляну в Донецкой области - DeepState

08:56

Как очистить деревянные лопатки от жира и запаха: хитрый трюк для хозяекВидео

08:00

Война закончится в 2025-м, РФ не спасут даже 150 тысяч солдат КНДР – астрологВидео

07:59

Просто и доступно: как сделать незамерзающую жидкость для омывателя авто

07:07

Частично разрушены 2 этажа 16-этажки: РФ массированно ударила по Киеву дронамиФото

07:05

Надо найти число 88 среди 89 за 6 секунд: справится только самый внимательный

06:22

В России собрались массово закрывать колонии: куда делись все зэки?мнение

06:20

"Повышение буде сразу большим": когда и на сколько в Украине взлетят коммунальные тарифы

05:58

Гороскоп на завтра 3 ноября: Козерогам - божественное самочувствие, Ракам - прибыль

05:30

Головоломка для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти рыбу

Реклама
05:05

Какой сегодня праздник 2 ноября 2024: что не запрещено делать, чтобы не иметь проблем

04:42

Может быть опасным на улице: как дышать на морозе правильно

04:10

Почему говорить "відсутні документи" неправильно: какое выражение следует использоватьВидео

03:30

Большинство удивится: что означает логотип BMW и как он расшифровывается

01:38

Как спички: 4 самые вспыльчивые знаки зодиака

01:34

"Риск потерять большое количество территорий": неутешительный сценарий от лейтенанта ВСУ

01:30

Худший сценарий для ВСУ: появился тревожный прогноз сроков начала боев за ДнепрВидео

01:22

У Лаврова "пригорело" из-за помощи Турции Украине

00:34

Вступления в НАТО не будет: Венгрия отличилась заявлением о соглашении с Украиной

00:18

Украине хватит солдат на 6-12 месяцев войны - NYT со ссылкой на Пентагон

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять