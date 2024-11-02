РФ цинично атаковала объекты энергетики: какой регион остался без света

Главное:
- В Киевской области продолжаются отключения света
- Почти 2 тысячи жителей без электроэнергии
В ночь на 2 ноября российские войска атаковали Киев и область дронами. В результате удара возникли повреждения электросетей. Об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.
По словам начальника ОВА, атака дронами на Киевщину продолжалась более 8 часов. В результате обстрела 1860 абонентов в одном из сел области остались без электричества из-за повреждения линий электропередач.
Кроме того, в четырех районах области повреждены 8 частных домов, квартира в многоэтажном доме и две хозяйственные постройки - выбиты окна, двери, повреждены фасады и крыши.
"В результате падения обломков сбитых целей в частном хозяйстве сгорел комбайн. Как сообщалось ранее, в результате атаки есть пострадавшая - 82-летняя женщина, которая получила осколочное ранение из-за падения частей БПЛА. Женщина с ранами головы и гипертоническим кризом доставлена в больницу. Состояние удовлетворительное. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Руслан Кравченко.
В ДТЭК также сообщали, что утреннее поражение транзитной высоковольтной линии в Киевской области привело к отключению света в столице.
"Часть домов Голосеевского района осталась без электричества. Энергетики ДТЭК оперативно перезаживили клиентов и в течение одного часа вернули свет", - рассказали в компании.
При этом сама высоковольтная линия нуждается в ремонте.
Кто такой Руслан Кравченко?
Руслан Кравченко - украинский прокурор, участник российско-украинской войны. Председатель Киевской областной государственной администрации с 10 апреля 2023 года. Кандидат на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины, пишет Википедия.
Удар РФ по Украине - последние новости
Как ранее писал Главред, оккупанты утром в субботу, 2 ноября, атаковали Киев "Шахедами". Во время атаки дронов в Святошинском районе города были частично разрушены 15 и 16 этажи многоэтажки, произошло возгорание.
Также по словам мэра Киева, обломки дрона попали в офисное здание в Шевченковском районе столицы. Он отметил, что экстренные службы работают на месте происшествия.
Впоследствии в Воздушных силах ВСУ написали, что российские захватчики в ночь 2 ноября запустили по Украине 71 ударный беспилотник, а также управляемую авиационную ракету.
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