С 22 ноября киевские школьники вернутся за парты

Карантин в школах Киева, введенный из-за вспышки коронавирусной болезни, отменят уже со следующей недели. Решение касается учеников всех классов.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах.
Решение касается учащихся всех классов, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Коронавирус в Киеве
По состоянию на утро среды, 17 ноября 2021, коронавирус в Киеве за сутки выявили у 1609 человек. Столица снова вырвалась вперед по числу выявленных больных коронавирусом за сутки. На втором месте оказалась Днепропетровская область, на третьем - Одесская.
По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве установил новый антирекорд. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества смертей еще не было за все время пандемии.
С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.
Карантин в Киеве ослабят, как только динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве начнет уменьшаться. Но пока что говорить об этом рано, поскольку количество заболевших в последние дни в столице растет, заявлял 12 ноября столичный мэр Виталий Кличко.
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