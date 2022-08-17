Штаб РФ взлетел на воздух: украинский спецназ 'покрошил' оккупантов вместе с бронетехникой

Удар по штабу оккупантов РФ / Скриншот

На одном из участков фронта бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили здание, где размещался штаб оккупационных войск РФ.

Об успешных действиях защитников Украины сообщили в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Отмечается, что бойцы полка специального назначения "Азов" уничтожили штаб россиян.

Кроме того, также была уничтожена вражеская БМП.

Украинские защитники также выложили видео удара по штабу оккупантов РФ.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что в Луганской области во время битв за Лисичанск и Северодонецк украинские военные уничтожили около 11 тысяч российских оккупантов.

Также сообщалось, что украинские воины пошли на штурм позиций российских оккупантов в селе Ивановка на Херсонщине и выбили их из населенного пункта. Военнослужащие из 518-го отдельного батальона специального назначения штурмовали оккупантов 30 июня. Уже на следующий день к ним на подмогу пришли бойцы 60-й отдельной пехотной бригады. ВСУ завладели трофейной техникой оккупантов.

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