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"Ситуация опасная": враг перешел в наступление на 5 направлениях - полковник ВСУ

Юрий Берендий
6 марта 2024, 04:10
Свитан назвал приоритетные направлениями для российского наступления.
'Ситуация опасная': враг перешел в наступление на 5 направлениях - полковник ВСУ
Свитан рассказал о наступлении россиян на 5 направлениях/ Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский указывал на напряженную ситуацию на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские войска пытаются прорвать оборону в ряде населенных пунктов. Также враг активно пытается продвинуться на Бахмутском и Купянском направлениях. По словам военного эксперта, полковника ВСУ в отставке Романа Свитана, наступательный потенциал РФ может исчерпаться в течение 1-1,5 месяцев. Об этом он заявил в интервью Главреду.

"Россияне сейчас будут оказывать давление на наши позиции под Купянском. На Луганском направлении наступательный потенциал противника не исчерпан: он накопил большое количество сил и средств и может попытаться продвинуться. Возможности для проведения наступательных действий сохраняются и на Донецком направлении. Поэтому ситуация на Донецком, Бахмутском, Луганском и Купянском направлениях остается опасной", - отметил он.

По его словам, российские войска планируют использовать накопленный наступательный потенциал еще минимум месяц-полтора. После этого они перейдут в оборону или активную оборону (в зависимости от достигнутых рубежей) и будут восстанавливать свои силы.

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"Что касается Запорожской области, там россияне атакуют в районе Работино и пытаются вытеснить наши войска с занимаемых позиций. Однако на Запорожском направлении нам проще, потому что там у россиян длинное логистическое плечо - до 500 километров", - резюмировал Свитан.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов соглашается с выводом президента Владимира Зеленского, что пока еще рано беженцам возвращаться в Харьков, поскольку город не защищен от воздушных ударов России.

Вооруженные силы Украины разбили 42-ю отдельную механизированную бригаду Российской Федерации вблизи поселка Работино. На поле боя остались по меньшей мере 28 поврежденных, уничтоженных и брошенных российских танков и боевых машин.

Оккупанты проводят зачистку в Авдеевке и готовятся к штурму на новом направлении.

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война в Украине Роман Свитан
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