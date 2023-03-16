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"Скрепа" Путина для удержания Украины: Вятрович сделал прогноз о будущем Крымского моста

16 марта 2023, 13:59
Крымский мост имеет большое символическое значение для главы Кремля Владимира Путина и страны-агрессора России, считает историк Владимир Вятрович.
Вятрович, Крымский мост
Крымский мост будет уничтожен в ходе боевых действий - Вятрович / Коллаж Главред, соцсети

Украина должна сокрушить Крымский мост через Керченский пролив, чтобы уничтожить одну из артерий логистики оккупантов России. Эстакада будет разрушена в ходе боевых действий. Мост для Путина имеет и символическое значение, поскольку эстакада для него – одна из "скреп" в попытке удержать украинское государство в орбите своего влияния. Об этом заявил историк, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

В чате на Главреде он сделал прогноз, согласно которому силы обороны Украины в ходе боевых действий уничтожат Крымский мост. Эстакаду следует разрушить, поскольку она служит одной из артерий логистики российских оккупантов.

"Я думаю, что да – и с практической, и с символической точек зрения. Этот мост будет уничтожен во время боевых действий как одна из артерий поставок российских сил на территорию Украины", - отметил Вятрович.

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Также он добавил, что Крымский мост для Путина – "скрепа", которая, по логике российского директора, должна удерживать Украину в орбите влияния агрессора РФ.

"Крымский мост имеет большое символическое значение для Путина и России. Для Путина это та "скрепа", которая должна держать Украину в орбите России посредством Крыма. Поэтому мы эту" скрепу " должны сорвать", - подчеркнул Владимир Вятрович.

Что делать Украине с Крымским мостом

Военный эксперт Роман Свитан полагает, что Крымский мост должен быть уничтожен. По его мнению, вопрос сокрушения эстакады зависит от количества и качества боеприпасов, которые для этого будут применены.

В частности, мост может быть разрушен как ракетами ATACMS, так и Storm Shadow.

Капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМСУ Андрей Рыженко считает, что Крымский мост является очень большим объектом, а для его сокрушения нужно разработать целый план. Рыженко отметил, что мост построен в такой зоне, что есть серьезные сомнения относительно безопасности его использования даже в качестве гражданского объекта.

Как полагает бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, уничтожение Крымского моста вряд ли приведет к капитуляции агрессора России. По словам Туки, для разрушения эстакады ВСУ понадобится много ракет.

Смотрите чат с Владимиром Вятровичем на Главреде

Возвращение Крыма в Украину:

Владимир Вятрович Крымский мост война России и Украины
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