"Сливал" рашистам данные о позициях ВСУ: на Харьковщине СБУ задержала агента ФСБ

СБУ задержала предателя, который передавал врагу данные о позициях ВСУ / скриншот

На Харьковщине рашисты завербовали местного жителя. Мужчина должен был передавать врагу информацию о позициях украинских военных. Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ в пригороде Харькова. Об этом сообщает СБУ.

ФСБ смогли завербовать мужчину через интернет.

"По заданию своего куратора мужчина фиксировал места дислокации подразделений ВСУ и других военных формирований на территории области. Среди прочего врага интересовали координаты блокпостов и военные укрепления", - говорится в сообщении.

СБУ задержала предателя, который передавал врагу данные о позициях ВСУ / СБУ

СБУ задержала предателя, который передавал врагу данные о позициях ВСУ / СБУ

Предателя задержали, когда он ехал выполнять очередное задание.

Мужчину подозревают в несанкционированном распространении информации о размещении ВСУ. За содеянное ему грозит до 12 лет за решеткой.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований задержало руководителя фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Мариупольском городском совете Владимира Клименко. Согласно данным следствия, он призывал к свержению власти в Украине и работал на Россию.Читайте такжеКак выглядит "мэр" - коллаборант Херсона Александр Кобец: журналисты показали фото

Личность Клименко примечательна тем, что в разное время он был связан с Януковичем, Королевской и Медведчуком. При этом Клименко якобы является бывший мужем так называемой "экс-генпрокурора" оккупированного Крыма Натали Поклонской.

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