"Мало псов режима и коллаборантов": военный эксперт объяснил, почему русские не удержат захваченное

Военный эксперт объяснил, почему русские не удержат захваченное / коллаж Instagram и УНИАН

У российский оккупантов нет в достаточном количестве ни ресурсов, ни людей ‒ для того, чтобы удерживать недавно захваченные территории. Об этом рассказал военный эксперт, генерал-майор СБУ в запасе и бывший заместитель руководителя этой спецслужбы Виктор Ягун, сообщает портал "Новое время".

По его словам, коммунальщики, учителя, медики и фермеры массово отказываются сотрудничать с оккупантами.

"Самое интересное, что коллаборанты нашлись в полиции, я не говорю, что массово, но они там нашлись. А вот на уровне коммунальщиков, учителей, медицинских работников и даже фермеров, которые просто отказываются сеять, потому что видят, что происходит", — отметил Ягун.

Кроме того, эксперт выразил категорическую убежденность в том, что русские агрессоры даже силовыми методами не сумеют "зацементировать" контроль над временно захваченными районами Украины.

"Русские могут сейчас удерживать фронты, могут атаковать, но обеспечивать жизнь украинцев, не приводя при этом к каким-либо гуманитарным катастрофам просто не могут. И у них нет живых ресурсов для того, чтобы привозить туда тысячами русских и обеспечивать постоянный порядок на этих территориях. Даже если они надеялись на коллаборационистов из ОРДЛО, на всех не хватит", — убежден Ягун.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в городе Херсон, который временно захвачен врагами, оккупанты из РФ поставили своего "мэра" и "губернатора".

"Городским головой" стал Александр Кобец, а "губернатором" – Владимир Сальдо.

Позднее в Херсоне прямо на улице убили из огнестрельного оружия ассистента Сальдо - Павла Слободчикова. Его попросту расстреляли, когда он куда-то ехал на своей машине.

"То ли Слободчиков чем-то не угодил своим хозяевам-россиянам. То ли его уничтожило украинское подполье. Пока неизвестно. Но ясно одно - судьба коллаборациониста всегда незавидна", - сообщил журналист Денис Казанский.

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