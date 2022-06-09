"Мало псов режима и коллаборантов": военный эксперт объяснил, почему русские не удержат захваченное

Как говорит военный эксперт Виктор Ягун, для оккупантов плохой звонок - то, что коммунальщики, учителя, медики и фермеры массово отказываются сотрудничать.
У российский оккупантов нет в достаточном количестве ни ресурсов, ни людей ‒ для того, чтобы удерживать недавно захваченные территории. Об этом рассказал военный эксперт, генерал-майор СБУ в запасе и бывший заместитель руководителя этой спецслужбы Виктор Ягун, сообщает портал "Новое время".
По его словам, коммунальщики, учителя, медики и фермеры массово отказываются сотрудничать с оккупантами.
"Самое интересное, что коллаборанты нашлись в полиции, я не говорю, что массово, но они там нашлись. А вот на уровне коммунальщиков, учителей, медицинских работников и даже фермеров, которые просто отказываются сеять, потому что видят, что происходит", — отметил Ягун.
Кроме того, эксперт выразил категорическую убежденность в том, что русские агрессоры даже силовыми методами не сумеют "зацементировать" контроль над временно захваченными районами Украины.
"Русские могут сейчас удерживать фронты, могут атаковать, но обеспечивать жизнь украинцев, не приводя при этом к каким-либо гуманитарным катастрофам просто не могут. И у них нет живых ресурсов для того, чтобы привозить туда тысячами русских и обеспечивать постоянный порядок на этих территориях. Даже если они надеялись на коллаборационистов из ОРДЛО, на всех не хватит", — убежден Ягун.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в городе Херсон, который временно захвачен врагами, оккупанты из РФ поставили своего "мэра" и "губернатора".
"Городским головой" стал Александр Кобец, а "губернатором" – Владимир Сальдо.
Позднее в Херсоне прямо на улице убили из огнестрельного оружия ассистента Сальдо - Павла Слободчикова. Его попросту расстреляли, когда он куда-то ехал на своей машине.
"То ли Слободчиков чем-то не угодил своим хозяевам-россиянам. То ли его уничтожило украинское подполье. Пока неизвестно. Но ясно одно - судьба коллаборациониста всегда незавидна", - сообщил журналист Денис Казанский.
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