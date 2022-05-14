Пакуют чемоданы в Крым: коллаборанты, которых РФ поставила "руководить" на Херсонщине, планируют бежать

Коллаборанты, которых оккупанты поставили "управлять" на Херсонщине, планируют бежать/ Facebook Игорь Колыхаев, Reuters

Россияне назначили "руководителями" в оккупированной ими Херсонской области бывших официанток и вышибал.

А те, не выдержав свалившегося на их головы "бремени власти" и испугавшись надвигающейся гуманитарной катастрофы в регионе, уже думают, куда лучше сбежать. Об этом свидетельствуют разговоры между коллаборантами, которые перехватила и обнародовала Служба безопасности Украины.

Как становится известно из разговора между двумя коллаборантами, которые согласились служить российским оккупантам и стали "руководителями", на регион надвигается гуманитарная катастрофа. Они рассказывают, что у людей нет средств к существованию. Там не хватает самых необходимых вещей и топлива, а из-за отсутствия нужных медикаментов уже умирают люди.

"Вопросы с топливом не решаются – ж*па. Вопросы с лекарствами не решаются – ж*па, с зарплатами и пенсиями не решаются – ж*па. Люди умирают, без медикаментов...", – говорит коллаборант своей "коллеге".

Она отмечает, что даже те, кто ждал "русский мир", уже начинают ненавидеть русских.

По словам коллаборанта, в Херсонскую область из оккупированного Крыма завозится немного горючего и лекарства, и это небольшое количество рашисты перепродают местным жителям втридорога.

После обсуждения надвигающейся гумкатастрофы оба коллаборанта сходятся на том, что можно побыть в оккупированной Херсонщине не больше месяца, а потом нужно куда-то бежать. Как наиболее вероятный для себя вариант они рассматривают оккупированный россиянами Крым – думают, что могут там отсидеться.

Читайте такжеВице-спикер Госдумы РФ приехала в Херсон – хочет помогать колаборантамОдин из коллаборантов отмечает, что он с друзьями сбежит в Крым в июне, если до того ничего не изменится.

"Мы с Каринкой на всё лето едем в Крым. Где-то она официанткой, я где-то там барменом, официантом или вышибалой, как я раньше был", – говорит коллаборант.

При этом в Службе безопасности Украины напоминают, что Херсонщина и Крым – это Украина, и всем коллаборантам придется отвечать за госизмену с сотрудничество с оккупантами.

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Ранее сообщалось, что установление российскими оккупантами в Херсоне пророссийской администрации лишь подчеркивает, что амбициозные политические планы российского диктатора Владимира Путина в Украине провалились. Об этом заявили в британской разведке.

Напомним, как ранее рассказали в американском Институте исследования войны, дальнейшее развитие войны России против Украины может пойти одним из трех путей. При этом если РФ не учтет свои ошибки и не будет менять тактику, то может потерпеть крах на фронте уже в ближайшие месяцы.

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