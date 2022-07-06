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Сокрушительные удары HIMARS: в западной разведке не верят в новое продвижение РФ в Украине

6 июля 2022, 21:53

РСЗО начинают приносить ВСУ "значительное операционное преимущество", говорят на Западе.

РСЗО "Ураган", Украина, ВСУ
РСЗО помогают ВСУ менять ситуацию в свою пользу / Фото: mil.gov.ua

Потенциал российских оккупационных сил для дальнейшего продвижения в Украине вызывает сомнение, несмотря на недавний захват врагом Лисичанска Луганской области.

Как заявил высокопоставленный западный чиновник со ссылкой на данные разведки, одним из факторов могло стать недавнее назначение генерала Сергея Суровикина командующим южной группой российских войск в Украине, которая отвечает за содержание оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей и наступление на Донбассе с юга, пишет The Independent.

Собеседник указал на то, что после назначения нового командира оккупантов РФ имело место лучшее взаимодействие между группами сил с российской стороны.

"Потери, которые Россия понесет с каждым наступлением, колоссальные, есть очень серьезные вопросы по запасам российского вооружения и боевого духа. До сих пор крайне непонятно, выйдет ли РФ на границе Донецкой области в этом году", – отметил он.

Кроме того, особо подчеркивается роль дальнобойных РСЗО, которые Запад поставляет Украине. Отмечается, что они начинают приносить ей "значительное операционное преимущество, как это видно на примере эвакуации РФ с острова Змеиный и ростом сокрушительных ударов по линии обороны России на Донбассе".

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Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

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