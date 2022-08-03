'Сознательно убивают': бывший командир 'Азова' резко высказался о пленных оккупантах

Россияне сознательно убивают украинцев / скрин видео

Экс-командир Азова Максим Жорин после того, как пообщался в пленными россиянами, пришел к логичному выводу, что это "чистая сволочь".

"Откровенно говоря, это сволочь, чистая сволочь. Я, в частности, общаюсь с ними, все, кого мы берем в плен, но не могу даже слышать о том, как они оправдываются, что они здесь делают, потому что на самом деле мы все видим. Я знаю точно, что каждая эта мразь знала, куда ехала. Они сознательно стреляют, сознательно убивают украинцев", - сказал Жорин в комментарии для НВ.

Бывший "азовец" объяснил также, что пленных россиян важно беречь, ведь они составят обменный фонд - это позволит вернуть домой защитников Украины, которые являются пленниками кремля сейчас.

"А "ДНРовцы" - это вообще мусор, который абсолютно никому не интересен, их ни в какие списки не берут. Поэтому когда берем в плен и потом узнаем, что это "ДНРовцы", то даже немного расстраиваемся из-за этого", - добавил бывший командир полка "Азов".

Теракт в Еленовке

В Генштабе ВСУ заявили, что в ночь на 29 июля российские оккупанты из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке на Донетчине, где российская армия держала военнопленных украинских защитников. При этом в Минобороны РФ сразу поспешили обвинить в этом силы ВСУ, сказав, что это якобы украинская сторона ударила по месту содержания украинских пленных.

Позже СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых боевики из группировки "ДНР" утверждают, что именно российские оккупационные войска организовали взрыв в Еленовке, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных. Среди погибших есть бойцы "Азова". Их перевели в этот барак за несколько дней до того, как произошла трагедия.

Вечером 29 июля СБУ, ВСУ, Главное управление разведки и омбудсмен обнародовали совместное официальное заявление в связи с терактом в Еленовке, отметив, что на территории колонии произошло организованное убийство украинских пленных, которое спланировали и совершили оккупанты.

Позже стало известно, что украинских пленных оккупанты могли убить с помощью русского термобарического оружия.

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