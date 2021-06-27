Стихия "покуражилась" под Киевом: в селе прорвало дамбу, все затопило

Вода до сих пор сходит и не дает возможности обследовать участки порыва и определить объем дальнейших работ.
Стихия наделала беды в Киевской области - в селе Лишня в результате урагана и большого количества осадков прорвало дамбу. Были размыты подъездные пути, а сильный ветер ломал деревья.
Как сообщает Бышевская сельская территориальная община, событие произошло 26 июня. Трактором очистили русла для схода воды. Сломанные деревья уже убрали.
Движение транспорта возобновлено, но работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.
Они усложняются большим количеством воды, которая до сих пор сходит и не дает возможности обследовать участки порыва и определить объем дальнейших работ.
Как пояснили в ГСЧС Киевской области, семь озер были построены каскадом — одно выше другого по течению.
Чтобы отвести оттуда воду — установили две трубы, и в обычных условиях вода течет по этим трубам.
Но так как там реконструируют мост, трубы не смогли принять такое количество воды.
Непогода в Украине - о чем сообщалось ранее:
- В оккупированном Россией Крыму ранее объявляли режим чрезвычайной ситуации. На полуострове случилось наводнение. Больше всего пострадали Ялта и Керчь – там за 24 часа выпала двухмесячная норма осадков.
- В Керчи из-за паводков затопило 10-тысячный стадион 50-летия Октября, который являлся главной спортивной ареной города.
- В Ялте местным жителям запрещали выходить из дома и купаться в море. Водоснабжение в городе также было временно отключено.
- На Буковине из-за ливней были затоплены десятки сел и населенных пунктов. В ряде сел подтопило людям хаты, домашнее хозяйство и посрывало куски дороги. Некоторые деревни и вовсе стали больше похожими на Венецию.