Стихия покуражилась под Киевом: в селе прорвало дамбу, все затопило / Бышевская сельская территориальная община

Стихия наделала беды в Киевской области - в селе Лишня в результате урагана и большого количества осадков прорвало дамбу. Были размыты подъездные пути, а сильный ветер ломал деревья.

Как сообщает Бышевская сельская территориальная община, событие произошло 26 июня. Трактором очистили русла для схода воды. Сломанные деревья уже убрали.

Движение транспорта возобновлено, но работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.

Они усложняются большим количеством воды, которая до сих пор сходит и не дает возможности обследовать участки порыва и определить объем дальнейших работ.

Как пояснили в ГСЧС Киевской области, семь озер были построены каскадом — одно выше другого по течению.

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Чтобы отвести оттуда воду — установили две трубы, и в обычных условиях вода течет по этим трубам.

Стихия покуражилась под Киевом: в селе прорвало дамбу, все затопило / Бышевская сельская территориальная община

Стихия покуражилась под Киевом: в селе прорвало дамбу, все затопило / Бышевская сельская территориальная община

Стихия покуражилась под Киевом: в селе прорвало дамбу, все затопило / Бышевская сельская территориальная община

Стихия покуражилась под Киевом: в селе прорвало дамбу, все затопило / Бышевская сельская территориальная община

Но так как там реконструируют мост, трубы не смогли принять такое количество воды.

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