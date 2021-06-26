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Ждем потопа: ливень и ураган под Киевом прорвали дамбы

26 июня 2021, 23:56
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На село Лишня обрушились ливни и ураган, что спровоцировало прорыв дамб

Прорыв дамбы под Киевом / соцсети

На Киевскую область обрушилось рекордное количество осадков, что привело к прорыву дамб.

Как сообщает пресс-служба Бышевской территориальной общины, на село Лишня обрушились ливни и ураган, что спровоцировало прорыв дамб и размыву подъездных путей к населенному пункту.

В Киевской области продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды, но большое количество воды усложняет работу специалистам.

"Сегодня, в селе Лишня, в результате урагана и большого количества осадков прорвались дамбы, были размыты подъездные пути и сильный ветер на своем пути ломал деревья. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются, что усложняется большим количеством воды, которая до сих пор сходит и не дает возможности обследовать участки порыва и определить объем дальнейших работ", - говорится в сообщении.

В населенном пункте уже возобновили движение транспорта и работает газовая служба, которая тщательно исследует газопровод.

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Местные жители в комментариях под публикацией рассказывают, что между Яблоновкой и Леоновкой снесло насыпной мост, из-за того, что много воды с Лишни прошло через село.

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В оккупированном Россией Крыму ранее объявляли режим чрезвычайной ситуации. На полуострове случилось наводнение. Больше всего пострадали Ялта и Керчь – там за 24 часа выпала двухмесячная норма осадков.

В Керчи из-за паводков затопило 10-тысячный стадион 50-летия Октября, который являлся главной спортивной ареной города.

В Ялте местным жителям запрещали выходить из дома и купаться в море. Водоснабжение в городе также было временно отключено.

На Буковине из-за ливней были затоплены десятки сел и населенных пунктов. В ряде сел подтопило людям хаты, домашнее хозяйство и посрывало куски дороги. Некоторые деревни и вовсе стали больше похожими на Венецию.

Киевская область Украина
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