Ждем потопа: ливень и ураган под Киевом прорвали дамбы

Прорыв дамбы под Киевом / соцсети

На Киевскую область обрушилось рекордное количество осадков, что привело к прорыву дамб.

Как сообщает пресс-служба Бышевской территориальной общины, на село Лишня обрушились ливни и ураган, что спровоцировало прорыв дамб и размыву подъездных путей к населенному пункту.

В Киевской области продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды, но большое количество воды усложняет работу специалистам.

"Сегодня, в селе Лишня, в результате урагана и большого количества осадков прорвались дамбы, были размыты подъездные пути и сильный ветер на своем пути ломал деревья. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются, что усложняется большим количеством воды, которая до сих пор сходит и не дает возможности обследовать участки порыва и определить объем дальнейших работ", - говорится в сообщении.

В населенном пункте уже возобновили движение транспорта и работает газовая служба, которая тщательно исследует газопровод.

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Местные жители в комментариях под публикацией рассказывают, что между Яблоновкой и Леоновкой снесло насыпной мост, из-за того, что много воды с Лишни прошло через село.

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