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И грянул с неба град: в Киевской области 30-градусная жара сменилась льдом и грозами

26 июня 2021, 16:44

В Бобрице, Боярке, Фастове и Бородянке выпал град размером с куриное яйцо.

В Боярке выпал огромный град / Фото: @huntakit7

В селах под Киевской областью жаркая погода сменилась дождями и грозами. В селах Бобрица, Боярка, Фастов и Бородянка выпал огромный град, размером с куриное яйцо. Вследствие такой погоды температура воздуха уже снизилась на 5 градусов.

Как сообщает ТСН, в селе Бобрица в Киево-Святошинском районе Киевской области, в субботу, 26 июня, выпал огромный град. Причем погодные метаморфозы стали сюрпризом для местных жителей.

"До этого держалась 30-градусная жара. И вдруг с неба посыпался лед. Едва успели спрятаться", - рассказал один из местных жителей, добавив, что градом очень быстро усыпало все вокруг.

/ ТСН
/ ТСН

По информации издания Апостроф, в селах Боярка, Фастов и Бородянка прошли ливни с грозой, сопровождавшиеся градом, размером с куриное яйцо. Отмечается, что в деревнях температура воздуха составляла +32 градуса в тени, а из-за непогоды она снизилась на 5 градусов.

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