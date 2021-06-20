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Сорванные куски асфальта, подтопленные хаты и реки на улицах: что натворили ливни на Буковине

20 июня 2021, 23:35

В Черновицкой области настоящая чрезвычайная ситуация – улицы местных сел превратились в Венецию.

В селе Окно непогода разрушила хату / molbuk.ua

Ливни на Буковине привели к затоплению десятков сел и населенных пунктов. В селе Окно людям подтопило хаты, домашнее хозяйство и посрывало куски дороги. Город Заставна после непогоды столкнулся со срывом асфальта с проезжей части. Жители Погореловки говорят, что теперь останутся без овощей с огородов. В селах Боянчук и Баламутовка улицы превратились в реки. Селяне из Товтры рассказали, что их местность из-за уличных рек теперь больше похожа на Венецию.

Село Окно

Как сообщает местное издание Молодой буковинец, в селе Окно бывшего Заставненского района вода залила дворы, потопила домашнюю птицу, размыла дороги и развалила сельский дом.

"В результате дождей разлива поток в центре села и наделал беды. Воды людям было по окна. Полностью замыло дороги, потопило кур, гусей, уток, огороды, колодцы - все. Нанесло веток и всякого мусора под дом. Даже куски новой дороги снесло на улице. Повалилась хата. К счастью, людей там не было. Еще электроэнергии нет", - отмечает корреспондентка МБ.

Последствия непогоды в селе Окно / molbuk.ua
Последствия непогоды в селе Окно / molbuk.ua
Последствия непогоды в селе Окно / molbuk.ua

Сложная ситуация и в соседней Погореловке, где люди останутся без овощей из-за залива огородов. В село Бредок вблизи Днестра отправились полиция и спасатели. Из-за близости к реке там ситуация может быть еще хуже.Читайте такжеЛовить крокодилов – дело непростое: в Ялте зубастые хищники неожиданно обрели свободу

В ГСЧС Черновицкой области уже отправили на Заставнинщину подразделения спасателей.

"Сейчас проводится сбор личного состава. Туда отправили оперативно-координационный центр во главе с начальником смены, начальника государственного пожарно-спасательного отряда и начальника Черновицкого городского управления. Все, что буду знать, сообщу позже", - сказал начальник областного управления региона Александр Айсюк.

Село Боянчук

По причине ливней улицы села Боянчук превратились в реки. Местный Telegram-канал "Х**е Черновцы" опубликовал видео, на котором видно, как улицы фактически "плывут". Похожая ситуация и в селе Баламутовка.

Город Заставна

В Заставне погодные сюрпризы принесли с собой срыв асфальта на дорогах. По данным издания Чернівецький промінь, об этом рассказали местные жители. Куски асфальта на улице Независмости разбросало по всей проезжей части. Теперь автомобилистам нужно приложить серьезные усилия, чтобы попытаться проехать по такой дороге.

В селе Боянчук посрывало асфальт / promin.cv.ua
В селе Боянчук посрывало асфальт / promin.cv.ua

Село Товтры

В Товтрах водой залило дороги и хозяйства. Очевидцы рассказали Чернівецький промінь, что деревня фактически превратилась в Венецию.

Село Товтры превратилось в Венецию / promin.cv.ua
Село Товтры превратилось в Венецию / promin.cv.ua

Наводнения в Крыму

На захваченном Россией полуострове Крым из-за непогоды объявили о чрезвычайной ситуации. Сильные ливни привели к тому, что случилось наводнение. В Ялте и Керчи – городах, которые больше всего пострадали от погодных катаклизмов – за сутки выпала двухмесячная норма осадков.

Керчь столкнулась с затоплением около 300 домохозяйств, центральных улиц и больниц. В плену воды оказался и 10-тысячный стадион 50-летия Октября, который превратился в бассейн.

В Ялте объявили о природной катастрофе. В городе отключили воду, а также запретили купаться в море и выходить из дома.

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