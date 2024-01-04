Стрелял и угрожал ТЦК: скандального сына винницкой судьи задержали

Сын судьи из Винницы "прославился" скандальными видео, где стреляет из пистолета, угрожает ТЦК и выражает неуважение к госслужащим.

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Сын судьи из Винницы записывает видео, где стреляет из пистолета и угрожает работникам ТЦК / Коллаж: Главред, фото: t.me/vkukraine

Полицейские и спецназовцы КОРД задержали скандального мажора и сына бывшей судьи Аллы Чезгановой. Сын Чезгановой "прославился" видео, где стреляет из пистолета, угрожает работникам ТЦК и выражает неуважение к должностным лицам. Об этом сообщил "Военный курьер".

В сети появилось видео, на котором мужчина угрожает правоохранителям и работникам ТЦК и СП по мобилизации. Лицом, что вызывающе ведет себя на видео, оказался Дмитрий Чезганов - сын бывшей судьи из Винницы Аллы Чезгановой.

По информации "военного курьера", Чезганову 29 лет. Несмотря на свое наглое поведение, мужчина не стал объектом внимания местных ТЦК. Однако из-за своих действий и стрельбы им уже занялись правоохранители.

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"Чезганова задержали полицейские вместе со спецназовцами КОРДа. Кроме пистолета у сына экс-судьи еще обнаружили несколько гранат и запалов к ним. Теперь мажору грозит до 7 лет лишения свободы", - сообщили СМИ.

Сын экс-судьи "прославился" своими провокационными поступками, которые попади на видео. Кроме стрельбы и угроз ТЦК, он показывал нецензурные знаки в адрес СБУ, полиции, депутатов ВР и президента. В видео Чезганов поет под гитару и выражает неприязнь к конкретным лицам.

Сейчас страница Дмитрия Чезганова в Инстаграм недоступна. Его мать, Алла Чезганова, покинула свой пост в 2017 году. До этого она работала судьей Замостянского районного суда в Виннице на протяжении многих лет.

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