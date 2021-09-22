Толпы полиции и рыщущий в небе вертолет: как выглядит место покушения на Шефира

В Лесниках под Киевом, где утром было совершено покушение с использованием огнестрельного оружия на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира, продолжают работать полицейские и бригады криминалистов. Как стало известно Главреду из собственных источников, в рамках оперативно-розыскных действий был также использован специальный вертолет.

Немногим ранее, руководитель областной прокуратуры Алексей Хоменко рассказал на брифинге, что в автомобиль Шефира было совершено около 18 выстрелов, сообщает Интерфакс-Украина.

Хоменко заявил, что с учетом того, что сейчас продолжается осмотр места происшествия и оперативные действия, версии озвучить он не может, поскольку это может навредить следствию.

"На месте происшествия работало руководство Офиса генерального прокурора, сейчас здесь руководство Киевской областной прокуратуры, ГУ Национальной полиции, руководство ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, которыми принимается ряд координационных действий для раскрытия резонансного покушения на убийство", — сказал Хоменко.

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Он подтвердил, что водитель самостоятельно доехал до места парковки и поставил автомобиль, откуда была вызвана скорая.

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Покушение на Сергея Шефира

В среду утром, 22 сентября, неподалеку от села Лесники в Киево-Святошинском районе Киевской области случилось покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

В результате инцидента пострадал водитель чиновника, который получил тяжелое ранение. С Сергеем Шефиром все в порядке.

В МВД заявили, что инцидент случился около 10 часов утра. Во время обстрела в сторону автомобиля Шефира попало более десяти пуль. Правоохранители объявили спецоперацию, направленную на поиск преступников.

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия сказал, что Шефир находится в шоковом состоянии. Как полагает сам Шефир, преступники собирались стрелять именно в него, но могли не увидеть, что за рулем – водитель.