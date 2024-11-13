Три батальона за шесть дней: ВСУ нанесли армии РФ серьезный урон на Курщине - Forbes

Реальные потери российских военных могут быть значительно выше.

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В Курской области продолжаются интенсивные бои / Коллаж: Главред, фото: скриншот, МО РФ

Ключевые тезисы:

РФ атакует на Курщине каждые 10-15 минут

За неделю ВСУ уничтожили три российских батальона

Армия РФ пошла в наступление в Курской области, чтобы вернуть под свой контроль захваченные украинскими военными территории. Однако за последнюю неделю российские войска понесли колоссальные потери.

Как пишет журналист Forbes Дэвид Акс, вражеские штурмовые действия фиксировались на западе российского региона и они начинались кроваво и хаотично.

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В течение шести дней украинским операторам беспилотников удалось обнаружить 77 уничтоженных бронемашин ВС РФ на участке протяженностью 420 квадратных миль, где удерживают позиции Силы обороны Украины.

Как пишет Акс, такого количества уничтоженной техники хватило бы на три российских батальона. При этом, по некоторым данным, реальные потери российских оккупантов могут быть значительно выше.

Бои на Курщине очень интенсивные. Как сообщает Украинский Центр оборонных стратегий, российские войска наносят удары с интервалом в 10-15 минут.

Forbes пишет, что Кремлю удалось восстановить несколько полков и бригад с помощью свежей техники и северокорейского подкрепления, включая 51-й воздушно-десантный полк и 810-ю морскую пехотную бригад.

После недели наступательных действий вражеским войскам удалось укрепить свои позиции в районе населенного пункта Погребки. Однако ради этого армия РФ понесла большие потери как среди личного состава, так и среди техники.

Силы обороны также не сидят на месте и смогли контратаковать в условиях штурмов ВС РФ, продвинувшись немного в районе Новоивановки.

"Бои не собираются прекращаться. В условиях неопределенности, связанной с огромными и непосильными потерями и глобальными политическими изменениями, росияне идут на прорыв в Курске", — пишет автор статьи.

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В Курской области РФ идут жестокие бои. Российские морские пехотинцы и десантники совместно с северокорейскими военными атакуют позиции ВСУ в западной части Курщины, чтобы вытеснить украинских военных из региона. Кремль готов понести огромные потери и отправляет своих военных в "банзай-атаки".

Главред писал, что командир взвода 95-й десантно-штурмовой бригады Станислав Краснов сообщил, что в Курской области потери РФ в десять раз превышают потери украинских бойцов.

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Кто такой Дэвид Акс Дэвид Акс (англ. David Axe) — американский военный корреспондент, блогер и автор графических романов. В 2007 году Акс основал сайт "War Is Boring" как веб-комикс, а позже превратил его в новостной блог. С 2020 года Акс работает военным корреспондентом в журнале Forbes.

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