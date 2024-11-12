Идут в "банзай-атаки": РФ ведет кровавые бои на Курщине - в чем цель Кремля

Российские войска атакуют в лоб и гибнут пачками.

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Нередко целые российские подразделения уничтожаются одним взрывом / Коллаж: Главред, фото: скриншот, deepstatemap, Минобороны РФ

Вы узнаете:

Почему РФ отчаянно атакует позиции ВСУ на Курщине

Каковы потери оккупантов в бою 11 ноября

Почему Кремль спешит до инаугурации Трампа

В Курской области РФ идут жестокие бои. Российские морские пехотинцы и десантники совместно с северокорейскими военными атакуют позиции ВСУ в западной части Курщины, чтобы вытеснить украинских военных из региона до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Как пишет журналист Forbes Дэвид Акс, Кремль готов понести огромные потери, особенно учитывая то, что россияне и их северокорейские союзники превосходят украинскую армию по численности и лучше вооружены.

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11 ноября российские десантники из 51-го воздушно-десантного полка и морские пехотинцы из 155-й бригады морской пехоты атаковали украинские позиции вплотную. Боец ВСУ, на которого ссылается автор статьи, насчитал 18 российских боевых машин пехоты БМП, БМД и МТ-ЛБ и бронетранспортеров с пехотой, а также пять танков Т-72, Т-80 и Т-90.

Украинские беспилотники и танки встретили атаку. Бой был хаотичным и кровавым, и, в конце концов, россияне потеряли 15 БМП и БТРов и три танка.

"Нам очень повезло, что они проводят много "банзай-атак", — отметил боец ВСУ.

По его словам, два украинских танковых экипажа выехали навстречу россиянам и пересеклись с четырьмя российскими БМД или БМП - из них не высадились 15 десантников. Тогда танки открыли огонь, уничтожив одну БМД.

"Это не редкость, когда целые российские подразделения уничтожаются одним взрывом", — пишет Forbes.

Акс отмечает, что российский диктатор Владимир Путин стремится вернуть Курскую область до возможного прекращения огня, таким образом уничтожив потенциальный контроль Украины над частью России.

Целью Кремля является город Суджа в центре украинского выступления на Курской дуге. РФ стремится восстановить контроль над Суджей до инаугурации 47-го президента США.

"Отказавшись от хитроумной тактики, российские войска атакуют в лоб, гибнут толпами — и толкают Россию к одному из двух вариантов развития событий: благоприятному перемирию или еще одному году дорогостоящих боевых действий", — резюмирует автор статьи.

Ситуация в Курской области - последние новости

Российский диктатор Владимир Путин приказал вернуть Курскую область до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа - 20 января.

ОГчередное контрнаступление российских войск на позиции украинских подразделений в Курской области фактически потерпело неудачу. Украинские силы сейчас контролируют около 700 кв. км территории в этом регионе.

Главред ранее писал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что страна-агрессор РФ сосредоточила в Курской области значительное количество сил из элитных российских ударных частей. Враг пытается вытеснить ВСУ и продвинуться вглубь территории, которую контролирует Украина.

Издание The New York Times писало о том, что российские оккупанты собрали 50-тысячную группировку на Курском направлении, включая северокорейские войска.

Командир взвода 95-й десантно-штурмовой бригады Станислав Краснов сообщил, что в Курской области потери РФ в десять раз превышают потери украинских бойцов.

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Кто такой Дэвид Акс Дэвид Акс (англ. David Axe) — американский военный корреспондент, блогер и автор графических романов. В 2007 году Акс основал сайт "War Is Boring" как веб-комикс, а позже превратил его в новостной блог. С 2020 года Акс работает военным корреспондентом в журнале Forbes.

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