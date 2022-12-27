Трофейную технику невозможно отремонтировать: в Украине нехватка запчастей - The Washington Post

В Украине нет механизма поиска запчастей для редкой российской техники.

ВСУ затрофеили много техники РФ, но исправной там мало / Коллаж фото Генштаб ВСУ, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

ВСУ затрофеили много российской техники. Однако большое количество машин стоит в ангарах из-за того, что в Украине фиксируется существенная нехватка запчастей, которые необходимы для ремонта техники. Об этом сообщает The Washington Post.

В Украине ждет ремонта современная боевая машина БМП-3.

"Чтобы найти детали для ремонта машины, батальон должен был сначала найти идентичную пару. В отличие от более ранних моделей этого типа боевой машины, ремонт БМП-3 с использованием деталей от аналогичных украинских машин невозможен", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Украине нет механизма поиска запчастей для такой редкой техники.

"Вооруженные силы могли бы извлечь выгоду из программы или базы данных, отслеживает совместимые части в разных бригадах", – добавило издание.

Танкист 25-й десантно-штурмовой бригады Вадим Устименко отметил, что в ВСУ есть очень мало исправных трофейных экземпляров

"Те, которые можно было просто запустить или нужно было всего несколько минут работы, можно было пересчитать на пальцах одной руки. Те, которые нуждались в ремонте, но в итоге работали, составляли, вероятно, еще процентов 30. А остальные 50 процентов были хламом, что требует большой работы", – сказал Устименко.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось о том, что Украина в рамках нового крупного пакета военной помощи получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

"Ракетная батарея Patriot станет критической составляющей для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины. Мы будем обучать украинских военных тому, как управлять ракетной батареей Patriot. Это займет некоторое время, но украинские военные будут учиться и дома, чтобы управлять этой батареей", - говорилось в сообщении.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что 850 миллионов долларов в рамках выделенных Украине 1,85 млрд. долларов, пойдет на ПВО Patriot.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украина обязательно получит от партнеров все необходимое оружие для защиты от российской агрессии. "Если суммировать все закулисные разговоры, не только в Вашингтоне, но и в других странах, то вывод таков: всt нужнjt оружие будет, это лишь вопрос времени", - заявил Кулеба.

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