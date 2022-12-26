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"Украину не хотят видеть в ЕС": Загородний рассказал, кто вставляет палки в колеса

26 декабря 2022, 17:01
Эксперт убежден, что Германия, Италия и Франция "ненавидят Украину".
Тарас Загородний, Украина, Евросоюз
Загородний заявил, что Украину не хотят видеть в ЕС / Коллаж фото УНИАН

Далеко не все европейцы настроены на добродушный прием Украины в ЕС. Членство нашей страны в Евросоюзе для многих европейских чиновников является "страшным сном". Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Перспектива вступления Украины в Евросоюз имеет очень много нюансов. Причина проста – Украину не хотят видеть в ЕС. Наше членство в ЕС всегда было страшным сном европейцев, в первую очередь, Старой Европы: там понимают, что в таком случае контрольный пакет управления Евросоюзом перейдет к Восточной Европе, и центром принятия решений станет, в том числе, Украина", - сказал эксперт.

Загородний акцентировал внимание на том, что даже немцы сейчас заговорили о смене принципа консенсусного решения ЕС на принцип большинства голосов. Все, по его мнению, из-за того, что Германия осознала, что она теряет свое влияние. Именно немцы, французы и итальянцы "ненавидят Украину", говорит Загородний.

"Элиты Германии, Франции и Италии ненавидят Украину всей душой, потому что мы им испортили сладкую жизнь на коррупционных деньгах Кремля, а Украина не позволит им вернуться к формату business as usual, как это было до 24 февраля. Они будут пытаться разными способами приструнить Украину, однако им это вряд ли удастся", - объяснил эксперт.

Несмотря на то, что Украина оказалась более прогрессивной страной, чем многие страны ЕС (в вопросе финансовых услуг, работы банков, медицины и прочего), но в государстве все же есть проблемы, которые тормозят вступление.

"Есть коррупция и другие проблемы. Но если бы уровень коррупции был настолько высок, как нас всегда убеждали немцы, то ни один государственный институт так бы не работал. А у нас армия работает, даже Укрзализныця работает. В полностью коррумпированном обществе так бы не было: при первом же стрессе все бы развалилось", - добавил Загородний.

Он отметил, что в вопросе вступления в ЕС Украине нужно обращать внимание на то, на каких условиях это будет происходить. Загородний просит не забывать, что интересы Старой Европы и Восточной Европы сильно расходятся даже по вопросам безопасности.

Одним из представителей Старой Европы является Германия и именно она пытается убедить мир в том, что войну против Украины развязала не Россия, а Путин. При этом власти называют обычных россиян "жертвами", говорит Загородний.

"Германия всегда будет тяготеть к России, потому что у РФ есть все, что нужно для немецкой промышленности: сырье, рынок сбыта, пути в Китай. А у немцев есть все, что нужно России: технологии и т.д. Именно поэтому немцы пытаются разделить Путина и Россию, рассказывая, что нет никакой коллективной ответственности, а россияне – просто жертвы. То есть русофильство в Германии будет продолжаться, что не в интересах Восточной Европы", - сказал эксперт.

Ранее военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан отмечал, что у Пентагона и НАТО есть готовность предоставлять Украине вооружение для защиты от страны-агрессора РФ в нужных объемах. Такая помощь постоянно предоставляется. Но "палки в колеса" в вопросе предоставления оружия могут вставлять западные политики.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что российский диктатор Владимир Путин пытался создать нарратив, что якобы страны НАТО угрожают России. Клеверли подчеркнул, что Альянс не угрожает России. По его словам, задача НАТО – защищать только свои государства-члены.

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