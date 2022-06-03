УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Тяжелое вооружение и средства ПВО: посол Украины назвал сроки поставок ФРГ для ВСУ

3 июня 2022, 18:35

ФРГ может ускорить процесс передачи Украине тяжелого вооружения, говорит Андрей Мельник.

IRIS-T SLM
IRIS-T SLM / defenceredefined.com.cy

Вооруженные силы Украины уже в конце июня могут получить от Германии первое тяжелое оружие, обещанное ФРГ.

Такое мнение высказал посол Украины в Берлине Андрей Мельник, сообщает немецкое агентство PNP.

При этом украинский дипломат положительно охарактеризовал намерение германского руководства передать Украине ракетные системы ПВО Iris-T. По его словам, ФРГ может ускорить этот процесс, поскольку передача тяжелого вооружения до сих пор находится в подвешенном состоянии.

"Но если честно, уже сотый день войны, и до сих пор из Германии в Украину не поставлено ни одной единицы тяжелой техники... Вы видите, насколько опасна ситуация", - сказал Мельник.

Ранее сообщалось о том, что между Киевом и Берлином возникло недоразумение, из-за чего поставки оружия Украине затянулись. Речь шла о промедлении с заказом зенитных установок Gepard. Как утверждали в Германии, украинская сторона должна самостоятельно их заказывать у компании Krauss-Maffei Wegmann. При этом в Киеве заявили, что поставки должен осуществлять непосредственно Берлин.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба критиковал Германию за ее неготовность поставлять оружие, которое нужно Киеву. Дипломат говорил, что ВСУ получат БМП Marder, тогда как есть потребность в танках Leopard.

Позже стало известно о том, что ФРГ собирается передать Украине тяжелое вооружение - самоходные установки Gepard и боевые машины пехоты Marder.

Читайте такжеНемецкое оружие будет бить рашистов: в ФРГ рассказали о САУ и "зенитных танках" для ВСУ

Другие новости:

война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:53

Оккупанты закрепляются в Северодонецке, пошли на штурм Бахмута и Соледара

18:52

"Культ страшных предсмертных мучений": Арестович высказался о России и оккупантах

18:35

Тяжелое вооружение и средства ПВО: посол Украины назвал сроки поставок ФРГ для ВСУВидео

18:31

"Какое мурло": в Сети разгорелся скандал из-за режиссера Байрак, которая поддержала войну в УкраинеВидео

18:26

"Я выла, будто кто-то умер": Оля Полякова назвала свои настоящий возраст

Реклама
18:14

Украину ждут бои за Краматорск и Славянск: как остановить оккупантовмнение

18:06

Летнее солнцестояние 2022: что нужно сделать, чтобы привлечь благополучие и здоровье

17:56

Войска РФ укрепляют позиции вблизи Сумской и Черниговской областей: будет ли повторное вторжениеВидео

17:48

"Грузимся и уходим": пропагандисты РФ сняли удар по ВСУ и нарвались на жесткую ответкуВидео

17:38

ЕС официально отменил на год все пошлины и сборы по украинскому экспортуВидео

17:15

Любовница Путина Кабаева, основатель "Яндекса" и русские палачи Бучи: кто попал под новые санкции ЕСВидео

17:15

Деньги будут литься рекой: 4 знака зодиака ждет богатство в июне 2022Видео

17:13

"Вы что, конченые?": Кошевой со слезами на глазах наехал на знакомых из родного ЛуганскаВидео

17:10

"Крым и культура вне политики": Фагот жестко раскритиковал Гребенщикова за его прошлые путинские нарративыВидео

17:09

Центрально-восточная Европа поддерживает вступление Украины в НАТО и ЕС - опросВидео

16:58

Бои под Северодонецком: ВСУ отбросили оккупантов от двух населенных пунктовВидео

16:43

ЕС поставит Венгрию на место: эксперт объяснил, как ответить на шантаж ОрбанаВидео

16:35

Россия "достигла определенных результатов" в Украине: Песков о том, сколько будет длиться спецоперацияВидео

16:32

"Сирийского мясника" Дворникова отстранили от командования оккупантами в Украине - CIT

16:15

Право вето для Венгрии в ЕС: почему о нем проще заявить, чем сделатьмнение

Реклама
16:13

"Он находится в военном состоянии": Кошевой рассказал о тяжелой встрече с Зеленским во время войныВидео

15:59

Россия вербует наемников в "ЛДНР": сколачивает ДРГ и забрасывает в тыл УкраиныВидео

15:59

"Боится разозлить Путина": Гордон прошелся по журналистке, которая сочувствует Украине

15:48

Стоит до трех сотен гривен: в Украине активно продают услугу "постоять в очереди на заправке"

15:43

"Это как попасть в западный Берлин": пленные боевики "ЛДНР" отказываются от обменаВидео

14:59

Невероятно вкусный и хрустящий рулет из трех ингредиентов за 10 минут: простой рецептВидео

14:54

Звонки убийце Путину, "дырявые" санкции, "мычание" и "трусость": Грибаускайте резко высказалась в адрес Запада

14:42

"Донецкого котла" не будет: Гиркин закатил истерику из-за провала Россией второго этапа войныВидео

14:21

Поляки убеждены, что РФ атакует страны Евросоюза, а венгры - не верят: новый опрос

14:19

Вернулись в СССР: в оккупированном Бердянске люди остались без денег и связи и меняют вещи на еду

14:04

Турция незаконно покупает украденное в Украине зерно - посолВидео

13:38

Злятся, что украинцы ездят по миру: русские в бессильной ярости крадут магниты с холодильников - СБУ

13:38

Германия боится помогать Украине в войне с РФ: избегает начала третьей мировой войныВидео

13:22

"Штурмовали" военкомат 5 раз, родителям звонили уже с фронта: братья из Ровно погибли на войнеВидео

13:20

Как Украине снять угрозу вторжения из Беларусимнение

13:15

Бойцы ВСУ быстро и надежно ликвидировали российских десантников, творивших зверства под КиевомВидео

13:08

Ретроградный Сатурн для всех знаков: у кого на полгода будут заморожены все доходы и планы, а кому светит удачаВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 4 июня 2022: Львам – везение, Девам – интриги, Скорпионам – расходыВидео

12:52

Притворилась мертвой: на Киевщине рашисты жестоко расстреляли 13-летнюю девочку, она чудом спасласьВидео

12:16

"Просился домой, хотел холодца": поучительная история 21-летнего пленного оккупанта-контратникаВидео

Реклама
12:14

28 оккупантов отправили в ад: ВСУ уничтожили на Запорожье 3 танка и 7 ББМ, взяли трофеиВидео

11:35

Экс-депутату Госдумы Невзорову с женой дали украинское гражданство

11:34

Заявления для американцев: почему не стоит искать "зраду" в риторике СШАмнение

11:22

Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России: список ограничений

11:08

Бойцы ВСУ за границей обучаются стрелять из мощного оружия HIMARS - журналист Пентагона

11:05

Оккупанты убили шестерых человек в Мариуполе для съемки пропагандистского роликаФотоВидео

11:00

"Заработали миллионы на олигархах РФ": The Rolling Stone назвал артистов, развлекавших людей Путина

10:59

Под Харьковом "пропали" 40 человек из разведроты боевиков "ЛНР"

10:39

В Китае желают помочь России, но боятся санкций Запада - The Washington Post

10:31

Тонны овощей выбросили на блокпосту РФ: оккупанты не пускали фермеров в Запорожье – те устроили протестВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять