Тяжелое вооружение и средства ПВО: посол Украины назвал сроки поставок ФРГ для ВСУ

IRIS-T SLM / defenceredefined.com.cy

Вооруженные силы Украины уже в конце июня могут получить от Германии первое тяжелое оружие, обещанное ФРГ.

Такое мнение высказал посол Украины в Берлине Андрей Мельник, сообщает немецкое агентство PNP.

При этом украинский дипломат положительно охарактеризовал намерение германского руководства передать Украине ракетные системы ПВО Iris-T. По его словам, ФРГ может ускорить этот процесс, поскольку передача тяжелого вооружения до сих пор находится в подвешенном состоянии.

"Но если честно, уже сотый день войны, и до сих пор из Германии в Украину не поставлено ни одной единицы тяжелой техники... Вы видите, насколько опасна ситуация", - сказал Мельник.

Ранее сообщалось о том, что между Киевом и Берлином возникло недоразумение, из-за чего поставки оружия Украине затянулись. Речь шла о промедлении с заказом зенитных установок Gepard. Как утверждали в Германии, украинская сторона должна самостоятельно их заказывать у компании Krauss-Maffei Wegmann. При этом в Киеве заявили, что поставки должен осуществлять непосредственно Берлин.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба критиковал Германию за ее неготовность поставлять оружие, которое нужно Киеву. Дипломат говорил, что ВСУ получат БМП Marder, тогда как есть потребность в танках Leopard.

Позже стало известно о том, что ФРГ собирается передать Украине тяжелое вооружение - самоходные установки Gepard и боевые машины пехоты Marder.

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