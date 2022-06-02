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Время работает против Путина: в Германии спрогнозировали крах экономики РФ

2 июня 2022, 17:31

Из-за ослабления другими государствами "экономических отношений" с Россией, экономика страны-агрессора медленно катится в пропасть.

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В Германии спрогнозировали крах экономики РФ/ "Деньги", ua.depositphotos.com

Российская экономика уже постепенно разрушается под влиянием санкций, которые наложили на страну-агрессора РФ западные страны. И время явно работает не в пользу России.

При этом Германия и другие государства Запада имеют в планах еще больше "затягивать петлю" на шее РФ, и далее уменьшая свою энергетическую зависимость от нее. Об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, пишет Reuters.

"Российская экономика разрушается... Путин по-прежнему получает деньги, но время работает не на Россию, а против России", – подчеркнул Хабек.

Он отметил, что Москва из-за западных санкций уже потеряла возможность завозить из-за рубежа детали, которые имеют определяющее значение для ее способности вести войну.

Хабек уточнил, что страны-союзники в целом сократили экспорт в РФ на 53%. При этом на 45% упали цифры экспорта среди нейтральных или пророссийских государств.

Он добавил, что Германия в марте сократила экспорт в Россию на 60%, а по итогам апреля ожидается, что это падение будет еще больше.

Напомним, ранее экономист, экс-министр финансов РФ Сергей Алексашенко отметил, что санкции, которые водят против страны-агрессора России другие государства за развязанную против Украины широкомасштабную войну, будут иметь долгосрочный эффект. Они медленно ежегодно будут убивать российскую экономику.

Сообщалось, что 2 июня постоянные представители государств Европейского Союза утвердили шестой пакет санкций против России.

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