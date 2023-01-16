У оккупантов есть еще сотни ракет Х-22, часть передала Украина в счет долгов за газ - Игнат

Спикер командования Воздушных сил ВСУ отметил, что у Украины нет средств для сбивания ракет Х-22.

Игнат сообщил, что у оккупантов есть еще сотни ракет Х - 22 / Командование ВСУ, скриншот с видео

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские оккупанты имеют на вооружении сотни ракет Х-22. Такие ракеты были когда-то и у Украины. Но их передавали России как оплату "долгов за газ".

"Речь идет о сотнях ракет. Ракеты Х-22 были и у нас на вооружении. Мы передавали россиянам "долги за газ", в том числе самолеты Ту-22м3 и те ракеты также с ними. Также их утилизировали, резали на металлолом. Часть отдали, часть порезали. Судьба тех ракет, что они, собственно, "возвращаются" в Украину. Это тоже стало такими мемом на российских пабликах, что "мы вам возвращаем". Вот это все, что надо знать о кровожадности россиян", - сказал Игнат во время брифинга.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ отметил, что у Украины нет средств для сбивания ракет Х-22.

"Они, возможно, падали сами где-то там, не долетая, потому что понятно, что вооружение устарело и многое зависит от его хранения, насколько оно может эффективно работать, и немало этих ракет просто падали в поле, не долетая до своих целей. Возможно, таким образом они и попали в статистику сбитых", - добавил он.

Напомним, недавно военный эксперт Петр Черник заявил, что российским оккупантам еще может хватить ракет на 4-5 массированных ударов по Украине. По его словам, у страны-агрессора России есть возможности изготавливать ракеты по 40 штук в месяц, что представляет угрозу для Украины. Эксперт отметил, что оккупанты в основном используют для атак на украинские территории ракеты С-300, а также иранские дроны-камикадзе.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что российский диктатор Владимир Путин не планировал вести войну против Украины очень долго, но теперь понял, что его план быстрого захвата нашего государства неосуществим. Поэтому диктатор РФ сейчас рассматривает вариант ведения длительных боевых действий на истощение, и для этого он мобилизует все резервы и ресурсы.

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