"У Украины противоположная задача: в ГУР назвали главную цель Путина в войне на 2023 год

Путин уже понял, что его план быстрого захвата Украины невозможно воплотить в жизнь, отмечают в украинской разведке.

В ГУР назвали главную цель Путина в войне на 2023 год/ сайт Кремля, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин не планировал вести войну против Украины очень долго, но теперь понял, что его план быстрого захвата нашего государства неосуществим.

Поэтому диктатор РФ сейчас рассматривает вариант ведения длительных боевых действий на истощение, и для этого он мобилизует все резервы и ресурсы. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он отмечает, что в прошедшие месяцы РФ пыталась перейти на военные рельсы, а также заставить россиян привыкнуть к мысли, что война может затянуться надолго".

"Они мобилизуют все резервы и средства. У них заоблачные военные бюджеты. Также мы скоро увидим другие меры экономического характера на территории РФ. Безусловно, это то, к чему готовится Путин. У Украины же задача совершенно противоположная – именно 2023-й должен стать годом нашей победы, коренного изменения ситуации. Потому что ни Украине, ни всему цивилизованному миру эта долгая война не нужна", – говорит Юсов.

Ранее советник председателя ОП Михаил Подоляк указал единственный вариант окончания войны РФ против Украины. Уже нет вариантов договориться со страной-агрессором Россией, поэтому единственным вариантом завершения войны является победа Украины, подчеркнул он.

Напомним, израильский политтехнолог Михаил Шейтельман отмечает, что российский диктатор Владимир Путин до полномасштабной войны против Украины контролировал РФ примерно на 80%, а сейчас он контролирует страну-агрессора лишь на около 20%.

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